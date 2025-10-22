Atleta da APA Petrolina é convocada para os Jogos Parapan-Americanos de Jovens no Chile
Alanny Sthefany, de 19 anos, representará o Brasil na classe T20 e reforça o protagonismo do paratletismo do Sertão pernambucano
A atleta Alanny Sthefany Santos, da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que acontecerão entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro, em Santiago, no Chile. A jovem de 19 anos competirá na classe T20, destinada a atletas com deficiência intelectual.
Trajetória de conquistas
Natural do projeto N10, na zona rural de Petrolina, Alanny acumula resultados expressivos. Em 2022, conquistou o ouro no salto em distância e a prata nas provas de 100 e 400 metros no Mundial Escolar, na França. Dois anos depois, brilhou novamente ao garantir o ouro nos 400 metros nos Jogos Escolares Mundiais do Bahrein e o título brasileiro adulto na mesma prova.
“Foi um alívio saber que o esforço valeu a pena. Essa convocação é resultado de muita dedicação”, afirmou a atleta.
Alanny se apresenta no dia 29 de outubro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, antes de embarcar para o Chile.
Referência em inclusão e alto rendimento
Com 22 anos de atuação, a APA é reconhecida nacionalmente como modelo de inclusão social e excelência esportiva. A associação já impactou mais de 2.500 pessoas no Sertão pernambucano e lidera projetos que atendem 800 crianças em nove núcleos de Pernambuco e Bahia.
Único clube de atletismo do Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA executa iniciativas financiadas pela Lei de Incentivo ao Esporte, incluindo as Escolinhas de Atletismo Inclusivo, Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão.
Mais informações:
apapetrolina.com.br
Instagram: @apapetrolina
Com informações da assessoria