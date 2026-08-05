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PARACICLISMO Atleta da APA Petrolina é convocado para representar o Brasil no Mundial de Paraciclismo Clebinho disputará o torneio nos Estados Unidos após conquistar títulos nacionais e internacionais em sua primeira temporada na modalidade

Menos de um ano após trocar o atletismo pelo paraciclismo, José Cleber de Sousa Silva, o Clebinho, atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), foi convocado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada UCI 2026, que será disputado de 4 a 7 de setembro, em Huntsville, nos Estados Unidos.

Até o início deste ano, Clebinho competia no atletismo paralímpico pela APA, mas decidiu iniciar uma nova trajetória no paraciclismo. Animado com a oportunidade de disputar o Mundial, Clebinho destacou a importância de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

"Receber essa convocação é motivo de muita felicidade e gratidão. Em poucos meses no paraciclismo estou vivendo momentos que jamais imaginei, e poder vestir novamente a camisa da seleção brasileira é uma grande honra. Vou representar o Brasil e a APA Petrolina com muito orgulho e buscar fazer o meu melhor no Mundial", afirmou.

Trajetória

A estreia na modalidade aconteceu em março, durante o Campeonato Pan-Americano de Paraciclismo de Pista e Estrada, em Indaiatuba (SP). Competindo na categoria Tricycle MT1, o atleta conquistou duas medalhas de ouro ao vencer as provas de Contrarrelógio Individual e de Estrada.

O desempenho garantiu espaço na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de Paraciclismo, na Itália. Na competição, Clebinho terminou em sexto lugar na prova de Estrada e ficou com a nona colocação no Contrarrelógio Individual.

A boa fase continuou no Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada e Contrarrelógio Individual (CRI), disputado no mês passado, em Leme (SP). Em sua primeira participação na competição nacional, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio ao conquistar os títulos das provas de Estrada e Contrarrelógio Individual da categoria Tricycle MT1.

O atleta se apresenta à delegação brasileira no dia 30 de agosto, em São Paulo, antes do embarque para os Estados Unidos.

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