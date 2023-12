Atleta da APA Petrolina, Sandro Varela vence o prêmio de melhor paratleta de Pernambuco

A- A+

Nesta última terça-feira (19), o atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Sandro Varelo, de 42 anos, foi eleito o Melhor Paratleta Masculino de 2023 no prêmio "Pernambuco Campeão". Promovida pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), a premiação é uma maneira de celebrar e reconhecer atletas, paratletas e treinadores que foram destaques no esporte pernambucano.

Natural da cidade de Paulista-PE, Sandro sofreu um assalto em 2009 e, mesmo sem expressar reação, levou um tiro na coluna, que o deixou paraplégico. No mesmo ano, ele conheceu outro cadeirante que o incentivou a praticar o atletismo.

"Receber esse prêmio e ser visto como melhor paratleta de todo estado de Pernambuco é um privilégio muito grande. Saber que o governo do estado viu e nos deu os devidos méritos, é muito gratificante. Meus agradecimentos ao meu clube APA Petrolina, a minha família, treinadores e todos que estão junto comigo. Para mim é um momento único", destacou Sandro.

No mês passado, Sandro disputou o Parapan-Americano no Chile, somando sua segunda participação nos jogos. Na competição, ele conquistou a medalha de bronze no arremesso de peso e o bicampeonato da prova do lançamento de dardo da classe F55, com direito a quebra do recorde dos jogos com a marca de 32,19m. O paratleta também é o atual 3º colocado no ranking mundial de arremesso de peso.

Os candidatos ao prêmio foram escolhidos por convites da SEE, federações e entidades esportivas de Pernambuco. O Conselho Estadual de Esporte e Lazer, com a ajuda da imprensa esportiva e especialistas, avaliou os currículos e selecionou os premiados.



Veja também

Campeonato Espanhol Com um a menos, Real Madrid bate Alavés nos acréscimos e assume liderança da La liga