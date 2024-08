Atleta de Cascavel, canoísta presta solidariedade à cidade de onde partiu voo que caiu em Vinhedo

A- A+

A canoísta Ana Paula Vergutz mandou um recado para Cascavel (PR) após encerrar sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Natural da cidade do oeste paranaense, ela se solidarizou com a população do município de onde partiu a aeronave ATR-72-500, da Voepass Linhas Aéreas, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira.

"Primeiramente, eu queria mandar meus sentimentos ao pessoal de Cascavel, ontem avião que caiu lá (em Vinhedo). Queria mandar essa solidariedade a eles", disse Ana Paula à Cazé TV logo após disputar a semifinal do K1 500 metros (caiaque individual).

Ao final da entrevista, a repórter se juntou à atleta em comoção pelo acidente aéreo.

"A Ana Paula mandou seu recado para a galera de Cascavel. Aconteceu uma fatalidade na aviação. É importante deixarmos nossos sentimentos tanto para a população de Cascavel quanto para todos os familiares", disse.



O narrador André Marques completou: "Nosso carinho e nossa solidariedade com as famílias enlutadas por essa tragédia que tivemos no nosso País".

O voo PTB 2283, operado pela Voepass Linhas Aérea, saiu de Cascavel às 11h46, com destino ao Aeroporto de Guarulhos.



Às 12h23, a aeronave ATR-72-500 chegou a 5 mil metros de altitude (15 mil pés), altura em que permaneceu até 13h21, quando começou a registrar perda de altitude. No minuto seguinte, foi perdido o contato com a torre.

Às 13h25, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou o envio das primeiras viaturas a Vinhedo, a 95km do destino da aeronave. Ao todo, 61 pessoas morreram, entre 57 passageiros e quatro tripulantes. É o acidente aéreo com maior número de vítimas desde 2007. Segundo a Voepass, o avião havia sido submetido à manutenção na noite anterior e estava com todas as condições de voo.





