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Luto Atleta de esportes radicais que se apresentou com Madonna no Super Bowl morre ao saltar em cânion Referência mundial em slackline e base jump, norte-americano morreu após acidente em Utah; outra pessoa também morreu

O atleta americano de esportes radicais Andy Lewis, conhecido por sua participação no show do intervalo do Super Bowl de 2012 ao lado de Madonna, morreu aos 39 anos após um acidente durante um salto de base jump no estado de Utah, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu neste domingo, em uma área remota de Mineral Bottom, próximo à divisa entre os estados de Utah e Colorado. Outra pessoa, um homem de cerca de 50 anos, também morreu.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Grand, equipes de resgate foram acionadas após relatos de pessoas feridas durante uma tentativa de salto. Os dois praticantes foram encontrados sem vida no local. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

Quem foi Andy Lewis

Lewis ganhou projeção internacional em 2012 ao participar do show do intervalo do Super Bowl XLVI, estrelado por Madonna. Vestido com uma toga romana, ele executou manobras sobre uma fita de slackline enquanto a cantora se apresentava diante de milhões de espectadores. A participação transformou o então atleta de esportes radicais em uma celebridade instantânea e rendeu cerca de 400 mil seguidores no Instagram.

Conhecido pelo apelido de “Sketchy Andy”, Lewis era considerado um dos principais nomes do slackline e do trickline. Ele conquistou quatro títulos mundiais consecutivos da modalidade entre 2008 e 2011 e estabeleceu recordes internacionais, incluindo uma travessia entre dois balões de ar quente a mais de 1.200 metros de altura no deserto de Nevada e uma marca reconhecida pelo Guinness em uma prova de slackline.

Andy Lewis tinha 39 anos. | Foto: Henning Schlotmann/Wikimedia Commons

Nos últimos anos, o atleta passou a se dedicar principalmente ao BASE jumping. Ele era proprietário da empresa Base Jump Moab, especializada em experiências de salto na região de Moab, em Utah. Em entrevistas anteriores, Lewis reconheceu os riscos da atividade e afirmou que as mortes eram uma realidade frequente dentro da comunidade de praticantes.

O base jump é considerado um dos esportes radicais mais perigosos do mundo. A modalidade consiste em saltar de objetos fixos, como penhascos, pontes, edifícios ou antenas, utilizando paraquedas. De acordo com dados citados pela Associated Press, mais de 540 mortes relacionadas ao esporte foram registradas globalmente desde 1981.

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