A- A+

Premiação Atleta de Jaboatão dos Guararapes é finalista do Golaço de Várzea do Esporte Espetacular Resultado da eleição acontece no domingo (23), ao vivo, durante a exibição do programa

Pernambuco está na final da terceira edição do “Golaço de Várzea” do Esporte Espetacular. Paulo Roque, de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), está na disputa da premiação que elege o gol mais bonito do ano no futebol amador.

O resultado da eleição acontece no domingo (23), ao vivo, durante a exibição do programa. A votação segue aberta até o dia da premiação e pode ser acessada por este link.

Além de Paulo Roque, mais três atletas concorrem à premiação. Apesar disso, o pernambucano demonstrou confiança na disputa do prêmio.

“Eu já fiz vários gols até mais bonitos, mas esse foi o que honrou meu sangue na várzea esse tempo todo. Estou muito feliz e quero agradecer a vocês que estão votando bastante”, comentou Paulo Roque.

Antes de embarcar para São Paulo, o jogador foi recebido pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, que valorizou a premiação que o atleta está disputando.

“Paulo Roque já é um campeão. Vamos votar em Paulo Roque, o melhor gol, o gol mais bonito do Campeonato de Várzea em todo o Brasil. Nós temos aqui um jaboatonense representando o nosso município”, disse o prefeito.



Veja também