FATALIDADE Atleta de ultramaratona morre após passar mal em prova de 164 km nos Estados Unidos Elaine Stypula, de 60 anos, desmaiou em trecho remoto do percurso durante uma das provas mais difíceis do país

Uma corredora experiente de ultramaratonas morreu nesta última sexta-feira enquanto participava do Hardrock 100, uma das provas de resistência mais desafiadoras dos Estados Unidos.

Elaine Stypula, de 60 anos desmaiou em um trecho remoto da Little Giant Trail, próximo ao lago Gold, apenas três horas depois da largada.

Segundo o gabinete do xerife do Condado de San Juan, o incidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Equipes de resgate da organização tentaram reanimá-la, mas não tiveramhard n sucesso.

Profissionais do Silverton Medical Rescue e uma equipe aérea da Flight for Life também foram acionados e percorreram a pé uma trilha íngreme e acidentada para chegar até a atleta. Stypula foi declarada morta no local às 10h27. A causa do falecimento ainda está sob investigação.

O Hardrock 100, que teve início às 6h de sexta-feira, é conhecido por testar os limites físicos e psicológicos dos corredores. O percurso circular passa por Lake City, Ouray, Telluride e Ophir, e retorna a Silverton, no Colorado, acumulando mais de 20 mil metros de desnível entre subidas e descidas.

O ponto mais alto da prova é o cume do Handies Peak, a 4.281 metros de altitude. Os competidores têm 48 horas para concluir o desafio.

Em comunicado, os organizadores lamentaram a perda: “Estamos profundamente tristes em compartilhar que uma amada integrante da família Hardrock Hundred Mile Endurance Run faleceu durante o evento deste ano. Nossos corações estão com sua família, amigos e companheiros de corrida enquanto lamentamos essa perda tremenda”.

A filha da corredora, Anna, homenageou a mãe nas redes sociais. “

Minha linda e vibrante mãe faleceu inesperadamente esta manhã. Estou sem palavras. Ela estava tão feliz por correr com Jeremy e eu aqui, e, sinceramente, não sabemos o que aconteceu”, escreveu ela, descrevendo Stypula como sua melhor amiga.

Conhecida na comunidade de ultramaratonistas, Elaine Stypula havia completado mais de 100 provas de longa distância ao longo da carreira.

