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Handebol Atleta do Clube Português, Jamily Félix se apresenta à Seleção Brasileira de Handebol Equipe se reúne para semana de treinamentos na Tunísia

O handebol do FMO/Clube Português iniciou a semana com a ponta-esquerda Jamily Félix se apresentando nesta segunda-feira (06), à Seleção Brasileira Feminina para um período de treinamentos na Tunísia.

A semana será inteiramente dedicada à preparação técnica e tática da equipe, em um ciclo que já mira duas importantes competições: o Sul-Centro Americano e o Pan-Americano da categoria.

A convocação reforça o papel do FMO/Clube Português como formador de atletas que chegam ao mais alto nível do handebol nacional. Jamily viaja para a Tunísia para um período de atividades que incluirá avaliações, treinos específicos e integração com o grupo que representa o país no cenário internacional. Tudo isso sob a coordenação do também treinador luso, Cristiano Rocha.

Para Jamily, o chamado é a confirmação de que o trabalho realizado até aqui está no caminho certo.

“Essa convocação é muito importante para minha carreira, pois mostra que estou no caminho certo. É um momento de muito aprendizado, evolução e de aproveitar ao máximo essa experiência internacional para crescer como atleta e ajudar a seleção”, afirmou a jogadora antes do embarque.

A presença da atleta em mais uma etapa da Seleção também evidencia a força do Português na modalidade. O período de treinamentos na Tunísia será fundamental para que a comissão técnica brasileira observe atletas que podem ser decisivas nas competições continentais que se aproximam.

Formação

Com tradição no desenvolvimento de base, o Clube Português segue como um dos principais fornecedores de talentos para as Seleções Brasileiras de handebol. Além de Jamily, o técnico Cristiano Rocha tem chamado constantemente a goleira Renata Arruda, a armadora Grasielly e a pivô Milena. Todas formadas no clube, mas que atualmente jogam em grandes clubes da Europa.

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