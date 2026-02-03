A- A+

Futebol de Base Atleta do Cruzeiro, Dayvinho torna-se primeiro atleta de Vitória de Santo Antão a vencer a Copinha Raposa venceu o São Paulo pelo placar de 2x1, no Pacaembu, no último dia 25 de janeiro

Dayvinho, de 17 anos, atleta do Cruzeiro, conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e entrou para a história de sua cidade natal. Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, ele se tornou o primeiro jogador do município a levantar a taça da principal competição de base do futebol brasileiro.

A conquista representa um marco não apenas para a carreira do atleta, mas também para toda a cidade, que possui mais de 100 mil habitantes e é tradicionalmente reconhecida pela forte ligação com o futebol.

Emocionado, Dayvinho destacou a importância do título e o significado de representar sua terra natal.

“Ser o primeiro atleta de Vitória de Santo Antão a conquistar a Copinha é algo que ainda parece um sonho para mim. Minha cidade tem mais de 100 mil habitantes, e poder levar esse título para lá me enche de orgulho e gratidão. Sempre coloquei Deus na frente de tudo, porque sei que foi Ele quem me sustentou nos momentos difíceis e nunca deixou minha fé faltar.”

O jogador também fez questão de lembrar dos amigos que fizeram parte de sua trajetória no futebol.

“Carrego comigo os sonhos de muitos amigos que cresceram jogando bola ao meu lado e que, por vários motivos, não conseguiram chegar até aqui. Esse título não é só meu. É deles, é da minha família, dos meus amigos e de toda Vitória de Santo Antão.”

Por fim, o atleta reforçou o desejo de que sua história possa servir de exemplo para outros jovens da região.

“Espero que minha conquista sirva de inspiração para os jovens da minha cidade acreditarem que é possível. Com fé, trabalho e dedicação, os sonhos podem se tornar realidade.”

Com informações da assessoria

