Futebol Argentino Atleta do Estudiantes é preso por causar acidente enquanto dirigia embriagado após festa do título Equipe de La Plata conquistou a Taça da Copa Liga Argentina no último domingo (05)

Horas depois de se sagrar campeão com o Estudiantes de La Plata, o jogador de futebol argentino nacionalizado uruguaio Tiago Palacios foi preso após, embriagado, bater com seu veículo na bomba de um posto de gasolina em Buenos Aires, causando ferimentos leves em duas pessoas, informou a imprensa local nesta segunda-feira (06).

O jogador de 23 anos, que saiu ileso do acidente, permanecerá detido na Delegacia de Estradas de Rodagem sob a acusação de “lesões leves por negligência” e “dirigir sob efeito de álcool”, após o teste do bafômetro ter dado positivo com 1,84 gramas por litro de álcool no sangue (0,5 é o limite na capital argentina), detalhou a imprensa local, citando o serviço de atendimento médico.

Palacios participou das comemorações após a conquista da Copa da Liga Argentina, que durou a noite toda. Às duas da manhã desta segunda-feira ele havia compartilhado em seu Instagram uma foto na qual era visto em uma boate da cidade de La Plata com um companheiro de equipe segurando um grande balde de uma bebida alcoólica.

O jogador, que chegou este ano ao Estudiantes de La Plata vindo do Montevidéu City Torque, também disputou o torneio pré-olímpico sub-23 com o Uruguai.

O Estudiantes sagrou-se campeão neste domingo ao vencer o Vélez Sarsfield nos pênaltis na final disputada em Santiago del Estero.

