Futebol Atleta do sub-17 do Náutico, sobrinho-neto de Ariano Suassuna recebe proposta do Cruzeiro Atacante é o artilheiro do Pernambucano da categoria, com nove gols

Artilheiro do Campeonato Pernambucano sub-17, com nove gols, o atacante Caio Suassuna, sobrinho-neto de Ariano Suassuna, recebeu uma proposta do Cruzeiro. A informação foi dada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem. O Timbu, porém, busca segurar o atleta até o término da competição.

Caio chegou em 2016 ao Náutico na categoria sub-9 do futsal, e fez no ano passado a transição para o campo. "Ser parente de Ariano Suassuna é muito gratificante, mas também, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande poder representar o sobrenome de uma pessoa tão importante para o Nordeste. Eu quero levar esse sobrenome para o futebol. Estou na batalha", disse o atleta, em vídeo gravado pelo clube.

"Na minha família eu e o meu pai representamos a torcida alvirrubra. É um prazer enorme jogar pelo Náutico, defender as cores do clube e levar o sobrenome Suassuna também no futebol", completou.

