Esportes Atleta e técnico do Recife são convocados para mundial escolar sub-15 na Sérvia Laryssa Vitória Lima da Silva e Ismael Marques da Silva fazem parte do Centro de Referência Paralímpico da cidade

O Recife terá dois representantes na Gymnasiade Sub-15, a maior competição estudantil do mundo, que será realizada na cidade de Zlatibor, na Sérvia, entre os dias 4 e 14 de abril.

A atleta Laryssa Vitória Lima da Silva, de 14 anos, e o técnico Ismael Marques da Silva, que fazem parte da equipe de atletismo do Centro de Referência Paralímpico do Recife, foram convocados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) para compor a delegação que representará o País na competição.

Promovida pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), a Gymnasiade reúne atletas do mundo inteiro e contribui para a revelação de promessas do esporte. A edição de 2025 vai ser disputada em 25 modalidades, incluindo quatro paralímpicas: atletismo, parabadminton, natação e judô.

Laryssa Vitória, que é aluna da Escola Municipal Dom Bosco, localizada no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, tem má-formação congênita na mão esquerda e ingressou no projeto em 2023. No ano seguinte, foi vice-campeã brasileira Sub-17 no salto em distância.

Esta é a primeira convocação da atleta para a Seleção Brasileira. Um talento que foi lapidado pelo técnico Ismael Marques, que também estará no mundial. Experiente em competições internacionais, ele acumula convocações: esteve no Parapan de Lima, no Peru (2019); nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão (2020); e no Parapan de Santiago, no Chile (2023).

Centro de Referência Paralímpico do Recife

O Centro de Referência Paralímpico é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O projeto é destinado a crianças e adolescentes com deficiência que estudam na rede municipal de ensino da cidade. As modalidades disponíveis são atletismo, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, parabadminton e natação.

O acompanhamento das atividades é feito por professores de educação física da Prefeitura do Recife e do Comitê Paralímpico Brasileiro.



