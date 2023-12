A- A+

Golfe Atleta mais bem pago do mundo, Jon Rahm ganhou R$ 81 milhões em premiações de Golfe em 2023 Golfista espanhol receberá R$ 3 bilhões pelo contrato com a LIV Golf, além do dinheiro oferecido para cada vencedor dos eventos anuais

O golfista espanhol Jon Rahm, que assinou um contrato com a LIV Golf, organização da Arábia Saudita concorrente da PGA, a maior liga do mundo no esporte, de 476 milhões de libras (cerca de R$ 3 bilhões), está acostumado a ganhar uma bolada no golfe. Isso porque Rahm faturou, só em 2023, 16,5 milhões de dólares (R$ 81 milhões) em premiações do PGA Tour.

Com esse valor, Jon Rahm foi o terceiro maior ganhador de dinheiro do PGA Tour em 2023, atrás do norueguês Viktor Hovland, que faturou 32 milhões de dólares (R$ 157 milhões), e do americano Scottie Scheffler, atual número 1 do mundo e que ganhou 21 milhões de dólares (R$ 103 milhões).

Segundo o jornal AS, a liga saudita tem muito menos torneios do que a liga americana, mas tem pagamentos muito maiores, além do dinheiro para vitórias de equipes. A PGA está tentando encontrar dinheiro de patrocinadores e outras fontes para chegar perto dos 3 milhões de dólares oferecidos pela LIV Golf ao vencedor de cada um dos seus 14 eventos anuais.

Aos 29 anos de idade, Rahm aceitou a proposta da organização saudita, após as recusas de Tiger Woods, que recebeu uma oferta de 790 milhões de libras (ou cerca de R$ 4,9 bilhões), e passou a se tornar o atleta mais bem pago do mundo — o segundo atleta neste ranking é Cristiano Ronaldo, que recebe menos de um terço do contrato do espanhol.

— Não vou mentir e dizer que o dinheiro não foi um dos motivos pelos quais vou ingressar na LIV. Quando descobri o valor, pensei: "Bem, vamos conversar". Mas gosto de como a LIV está avançando no golfe nestes últimos dois anos. O principal motivo tem sido a sensação de poder pertencer a uma equipe — disse Ran, ao jornal Marca.

O espanhol de 29 anos havia recusado uma oferta inicial da LIV Golf em 2022, mas trocou de ideia com os novos valores ofertados. Atual número três do mundo e campeão do Masters, Ram vai receber o triplo do que foi oferecido ao veterano Phil Mickelson, seis vezes campeão do Masters, um ano e meio atrás.

