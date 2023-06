Atleta pernambucana de kickboxing denuncia ter recebido insultos gordofóbicos e LGBTfóbicos

A- A+

A atleta pernambucana de kickboxing Mayza Borges fez denúncias sobre ter sido vítima de insultos gordofóbicos e LGBTfóbicos durante sua participação no 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que foi realizado em Curitiba, no último fim de semana. Veja o vídeo:

Segundo a lutadora, as agressões aconteceram na última luta do evento, no domingo (11). Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a atleta explicou como foram as agressões feitas por pessoas da própria delegação pernambucana.

"Enquanto eu lutava, eles falavam palavras ofensivas e depois gritavam meu nome como se estivessem torcendo. O esporte da luta é muito machista para mulheres, e ainda continua sendo. Eu sou pioneira e destaque da seleção pernambucana e talvez por isso atraia tantos invejosos, pessoas maldosas porque é isso que são. Espero que todos apurem os fatos e as medidas necessárias sejam tomadas", afirmou.

Mayza voltou de viagem durante a noite da última segunda-feira (12) e contou que irá registrar o B.O assim que possível.

Mayza Borges tem 28 anos e é um destaque no kickboxing. Os principais títulos da carreira são: tricampeonato brasileiro, bicampeonato sulamericano, título da Copa do Brasil, Pan-americano e seis vezes campeã pernambucana.

Posicionamento da Federação

O presidente da Confederação Pernambucana de Kickboxing (CBKB-PE), Jucélio Monteiro, contou à Folha de Pernambuco que não está totalmente por dentro da história por não ter acompanhado a delegação no torneio.

Ele ainda não conversou com Mayza sobre a situação, mas pretende estabelecer o contato "o mais rápido possível" para entender a situação e apurar os fatos.

"Se for um atleta ligado à Federação, automaticamente vamos tomar as medidas e buscar a expulsão desse atleta. Não somos coniventes com essas atitudes", disse o presidente da entidade.

Quem esteve resposável pela delegação no torneio foi Cledinaldo Rocha, Delegado Estadual da CBKB - PE. Uma nota publicada na última segunda-feira (12), assinada por Rocha, afirma que a Federação não sabia dos fatos até a divulgação das denúncias.

Um trecho da publicação diz que irão aguardar as "informações por parte da Atleta para contribuir com tudo que estiver ao alcance da CBKB - PE , assim como oferecer apoio à Atleta".

Confira a nota na íntegra:

A CBKB-PE vem por meio desta, tratar de denúncia feita nas redes sociais pela nossa atleta Mayza Borges durante o Campeonato Brasileiro de Kickboxing.

Primeiramente, nós da CBKB-PE não fomos informados sobre o fato ocorrido. Assim que Tomamos conhecimento através de terceiros, de imediato procuramos pessoalmente a atleta para que pudéssemos apurar os fatos e lhe prestar todo apoio e ajuda necessária, mas não fomos atendidos por ela até o momento.

Diante disto, aguardaremos as informações por parte da Atleta para contribuir com tudo que estiver ao alcance da CBKB - PE , assim como oferecer apoio à Atleta.

A CBKB - PE Repudia Toda e qualquer forma de discriminação e punirá toda e qualquer atitude neste sentido.

- Cledinaldo Rocha,

Delegado Estadual da CBKB - PE

