A- A+

Taekwondo Atleta pernambucano de taekwondo conquista medalha de bronze na Coreia do Sul e almeja Paralimpíadas Hiury Martins é natural de Belo Jardim, no Agreste, e ocupa a 16ª colocação no ranking mundial da Classe K44 da modalidade

Os Jogos Paralímpicos de Los Angeles ainda estão a mais de três anos do início - previsto para 15 de agosto de 2028 -, mas, para o atleta de taekwondo Hiury Martins, essa data está mais próxima do que nunca.

Natural de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, Hiury vem, neste mês de julho, de uma sequência de pódios na Classe K44 da modalidade, para lutadores “com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão (…)", segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro.



O mais recente pódio foi a medalha de bronze no Korea Open, uma das etapas mundiais de ParaTaekwondo, disputado em Chuncheon, na Coreia do Sul.



Dias antes, no início do mês, Martins foi campeão pelo quinto ano consecutivo da etapa Nordeste até 63 quilos do Campeonato Regional de Taekwondo, disputado em João Pessoa, na Paraíba.



Com esses resultados, o pernambucano de 26 anos ocupa atualmente a 16ª posição no ranking mundial da categoria.

História

Nascido sem o membro superior esquerdo devido às complicações de uma rubéola que a mãe teve durante a gravidez, Hiury não se interessou pela luta inicialmente. Mas, depois de alguns pedidos de um dos irmãos mais velhos - já praticante do taekwondo -, ele decidiu tentar e começou a treinar aos 13 anos.

Hiury Martins, paratleta de Taekwondo, pretende chegar nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, que será realizado em agosto de 2028, nos Estados Unidos | Foto: Divulgação



“Sempre gostei de esporte. Mas nunca tinha me identificado com algum. Meu irmão já treinava e aí com um mês, ele começou a me chamar para treinar. Mas eu jogava bola e não queria deixar de jogar bola para ir treinar”, comentou.

Mas a insistência deu certo, e Hiury decidiu fazer uma aula experimental de taekwondo, que se tornou a sua grande paixão.

“Eu fui fazer uma aula experimental; no mesmo dia, eu já gostei porque eu vi que era um um esporte competitivo. Com uma semana, ele me levou para uma competição para observar como era e aí me apaixonei.”

Em 2019, aos 19 anos, Hiury começou a competir oficialmente. De lá para cá, segue treinando em Belo Jardim.



Objetivos

Para ele, o maior desejo atualmente é participar das Paralimpíadas de 2028. Para tentar alcançar essa conquista, Hiury treina todos os dias por pelo menos cinco horas. Além disso, frequenta a academia e faz fisioterapia duas vezes na semana.

“Meu objetivo para o ano de 2025 é ficar entre os 12 melhores do mundo na minha categoria para, ano que vem, poder disputar as competições fechadas e garantir uma vaga nos Jogos Paralímpicos dos Estados Unidos de 2028.”

Ele explicou que “apenas os 6 primeiros colocados se classificam direto para os Jogos”. Segundo o lutador, os outros atletas precisarão participar de um torneio para definir as demais vagas - por isso, participar de competições e somar pontos é uma tarefa muito importante para os paratletas.



Competições

Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, Martins ganhou a sua primeira medalha. Um bronze. No Rio Open, em 2024, ele conquistou a prata e foi campeão do torneio na etapa deste ano, o que garantiu a classificação de Hiury no Mundial da categoria, que deve ter data e local ainda definidos, representando a seleção brasileira.



Durante o torneio na Coreia do Sul, que aconteceu entre os dias 9 e 12 de julho deste ano, ele venceu a disputa contra Ebrahim Samqa, do Bahrein, logo na estreia. Em seguida, passou com dificuldade pelo lutador do México Victor Manuel Palacios e superou Kudratjon Haydarov, representante do Uzbequistão.

Após uma grande luta com o marroquino Ayoub Adouich, Hiury perdeu na semifinal e ficou com o bronze, já que no Taekwondo não existe uma disputa por essa medalha. Adouich foi o campeão da competição.

Em agosto, o atleta estará na Austrália para disputar duas competições, President's Cup e Austrália Open. As duas podem render pontuações fundamentais para Hiury subir no ranking mundial e chegar mais perto do seu maior sonho: os Jogos Paralímpicos.

Veja também