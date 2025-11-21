A- A+

Artes Marciais Atleta pernambucano disputa Campeonato Mundial Sem Kimono, nos Estados Unidos Natural de Abreu e Lima, no Grande Recife, Kelvin Souza representa o estado em torneio entre os dias 11 e 13 de dezembro

Um pernambucano vai disputar uma das maiores e mais prestigiadas competições de Jiu-Jitsu do mundo. Natural de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, Kelvin Souza embarca para os Estados Unidos na próxima terça-feira (25).

O atleta, que tem 33 anos e é faixa preta da modalidade, estará representando o estado na categoria Pesadíssimo Master 1, no Campeonato Mundial Sem Kimono IBJJF de 2025 (World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship).

A disputa ocorre no Las Vegas Convention Center entre os dias 11 e 13 de dezembro. Ele chega em solo americano alguns dias antes para realizar treinamentos na Logic Jiu-Jitsu HQ, em Arcádia, na Califórnia, com a ajuda dos professores pernambucanos Lucas Rocha e Thiago Cesar.

Atualmente, o atleta pernambucano é o número 27 no ranking mundial em sua categoria de peso.

“Será minha terceira vez lutando no Campeonato Mundial Sem Kimono, um dos mais importantes eventos do mundo, sendo a segunda vez na faixa preta”, afirma Kelvin.

Trajetória

A história de Kelvin com o Jiu-Jitsu começou há mais de dez anos. Ao longo de sua trajetória no esporte, o atleta conquistou títulos importantes, como os campeonatos pernambucano, Recife Open, brasileiro e Sul-Americano na modalidade Jiu-Jitsu sem kimono.

“Venho dedicando minha vida a evoluir dentro e fora dos tatames. Levo os ensinamentos que adquiro no esporte para as diversas áreas de minha vida. Hoje busco conciliar a vida pessoal, os treinos e o trabalho”, contou.

Além dos treinos diários e das competições, Kelvin é profissional de Educação Física e trabalha como professor em academias de musculação.

Para cobrir as despesas da viagem, Kelvin organizou uma rifa para arrecadar dinheiro e cobrir os gastos com passagens aéreas, hospedagem, deslocamentos e alimentação.

“Já sou muito grato a cada pessoa que comprou a rifa, que está compartilhando e apoiando esse desafio. Estar no mundial é a realização de um sonho, construído com muito suor e dedicação. Levo no meu coração a minha família, os meus alunos, os amigos e todos os meus companheiros de treinos da Okttopus e do CT Braga”, disse.

Aqueles que desejarem contribuir podem adquirir a rifa através do link. Além da rifa para ajudar nas despesas da viagem, assim como na vida da grande maioria dos atletas brasileiros de esportes amadores e olímpicos, Kelvin também conta com uma rede de apoio financeiro e profissional de várias pessoas e empresas.





Mundial

O Jiu-Jitsu No-Gi, ou sem kimono, é a prática da arte marcial sem o kimono usado tradicionalmente nas lutas.

Na modalidade, os atletas usam roupas de compressão, bermudas, o que permite que as pegadas sejam no corpo e não no tecido da roupa, diferente da luta tradicional, em que o kimono é usado como alavanca.

Com um ritmo mais dinâmico e acelerado, a cada ano a arte marcial vem crescendo mais ao redor do mundo. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu No-Gi da IBJJF foi criado em 2007 e vem sendo realizando anualmente.



Com informações da assessoria.

