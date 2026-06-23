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Luto Atleta pioneira que foi a duas olimpíadas morre aos 24 anos após ser atropelada na Eslováquia Denisa Baránková disputou os Jogos de Tóquio 2020 e Paris 2024 e foi a primeira de seu país a se classificar para os World Games; polícia investiga o caso

A arqueira eslovaca Denisa Baránková, bicampeã olímpica por participação em duas edições dos Jogos, morreu aos 24 anos após ser atropelada por um carro em Bratislava, capital da Eslováquia.



A atleta foi atingida na segunda-feira, em um acidente de trânsito na Rua Osuského, no distrito de Petržalka, e morreu no dia seguinte no Hospital Kramáre, para onde havia sido levada após a colisão.

Baránková representou a Eslováquia nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024. Ela também foi a primeira atleta do país a se classificar para os World Games, competição multiesportiva internacional. Após a morte, homenagens prestadas à arqueira a descreveram como “um dos maiores talentos” da modalidade.

Segundo relatos, um homem de 42 anos que dirigia um BMW X5 atingiu uma menina de 11 anos e Baránková. A criança sofreu ferimentos no peito e na cabeça, além de uma fratura no fêmur. Já os ferimentos da arqueira foram fatais.

A polícia eslovaca informou que uma investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

A morte da atleta deixou abalados o marido, Vladimír Hurban Jr., e familiares de Baránková.

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