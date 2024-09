Atleta portuguesa de levantamento de peso é desclassificada após testar positivo em exame antidoping

A- A+

A atleta Simone Fragoso foi desclassificada da modalidade de powerlifting dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, após ter testado positivo em um exame antidoping.

De acordo com o Comitê Paralímpico de Portugal (CPP), a atleta apresentou um “resultado analítico adverso”. Sua prova seria disputada nesta quarta-feira.

Simone recorreu às redes sociais para contestar o resultado do teste e fez uma publicação mostrando seu descontentamento com o ocorrido.

"É com enorme desilusão que informo que não me será possível participar nas competições. Regresso a casa sem a sensação de dever cumprido e com uma enorme tristeza. Agradeço a todos os que, mais uma vez, me apoiaram incondicionalmente neste percurso, garantindo que tudo farei para contestar esta decisão", escreveu no Instagram

Confira a nota da CPP na íntegra:

"O Comitê Paralímpico de Portugal foi hoje informado pelo Comité Paralímpico Internacional de que a atleta Simone Fragoso apresentou um “resultado analítico adverso” em teste de controlo antidoping realizado no dia 31 de agosto em Paris, decretando a suspensão com efeitos imediatos da atleta da competição desportiva nos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

O Comitê Paralimpico de Portugal repudia qualquer forma de adulteração de resultados e pugna por um desporto limpo e transparente".

Simone Fragoso já participou em três Jogos Paralímpicos como nadadora e iria ser a primeira portuguesa a participar em provas de paralímpicas de powerlifting, no torneio de -41 kg.

