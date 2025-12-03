A- A+

FUTEBOL Atleta russo joga futebol a 1.800 metros de altitude em balão de ar quente e bate recorde mundial Sergey Boytsov, de 30 anos, realizou a partida radical sob temperaturas abaixo de zero

O atleta radical russo Sergey Boytsov levou o futebol a um cenário improvável: uma plataforma de grama sintética suspensa sob um balão de ar quente a cerca de 1.800 metros de altitude.

A partida, realizada em 2 de dezembro, na zona rural da Rússia, contou com quatro jogadores presos por cintos de segurança, dribles, gols, cartões amarelos e até o famoso “Siuu!” de Cristiano Ronaldo.

Boytsov, fisiculturista e aventureiro de 30 anos nascido em Klin, perto de Moscou, afirma ter realizado o primeiro jogo de futebol da história nessa condição. O feito foi registrado pelo Ingenious Charm World Records (ICWR), entidade que cataloga recordes incomuns.

As imagens mostram a plataforma balançando suavemente enquanto a bola quica na grama artificial e um avião sobrevoa o local para registrar tudo. O vídeo coincide com o material divulgado pelo próprio atleta em seu Instagram (@sergeyboytcov), que comemorou:

— Batemos um novo recorde mundial. Primeira partida de futebol da história sob um balão de ar quente a 1.800 metros de altitude.

Apesar da afirmação, o “recorde mundial” citado por Boytsov é reconhecido apenas pelo ICWR, instituição menos rigorosa que o Guinness World Records. A entidade oficial registra feitos muito mais altos, como partidas a 5.714 metros no Monte Kilimanjaro (2017) e até 6.166 metros em voo de gravidade zero (2022).

O jogo integra uma série de desafios extremos realizados por Boytsov em 2025, todos em plataformas suspensas e sem paraquedas.

Em março, ele participou de uma luta de boxe a 1.600 metros de altura com apoio da Federação Russa de Boxe. Em junho, apresentou uma rotina de ginástica em uma barra fixa a 1.500 metros.

