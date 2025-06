Atletas da APA Petrolina são convocados para participar de Campeonato Ibero-Americano Sub-18

A- A+

Dois atletas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) foram escolhidos para defender o Brasil no II Campeonato Ibero-Americano Sub-18, nos dias 19 e 20 de julho.

Pietro Pereira Silva e Rychardy Davy Moura Valença integram a lista oficial divulgada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e participarão da competição, que acontecerá em Assunção, no Paraguai.

Pietro foi o medalha de ouro no lançamento de dardos durante o Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado no início deste mês de junho. Ele conseguiu um arremesso de 71,52 metros.

Com a conquista, ele garantiu a convocação para a competição internacional, que é uma das mais importantes da categoria para atletas em desenvolvimento na América Latina.

"Essa convocação é muito especial para mim. Representar o Brasil sempre foi um sonho. Estou muito feliz e com a expectativa lá em cima. Quero chegar preparado e buscar os recordes sul-americano e mundial", disse Pietro.

"A partir de agora, a rotina de treinos será ainda mais intensa, tudo para dar o meu melhor nessa competição", completou o jovem.

Já Rychardy, que é natural de Trindade, no Sertão de Pernambuco, assegurou a sua participação no campeonato com uma vitória nos 400 metros rasos. Ele completou a prova em 47.99 segundos.

"É um sentimento indescritível saber que um atleta do interior vai representar o Brasil em outro país, numa competição internacional onde só estão os melhores dos melhores."

"Sei que chegar preparado é fundamental, e por isso vou me dedicar ao máximo nesse tempo que tenho até a competição. Quero fazer jus a essa oportunidade e dar orgulho à minha cidade e ao meu país", afirmou o velocista.



