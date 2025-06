A- A+

Karatê Atletas da da ABECC representam o Brasil no Sul-Americano de Karatê, no Recife Lucas Kauan, Cailane Ramos, Miguel Leão, João Santos e Hiago Nascimento estarão integrando a equipe comandada pela técnica Vanessa Araújo

Desta segunda (30) até domingo (6), Recife será a capital brasileira do karatê, tendo em vista que sediará o Campeonato Sul-Americano, que reunirá, no Geraldão, competidores de diversos países. Destaque nacional da modalidade, a Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC) representará o Brasil com cinco atletas e a técnica Vanessa Araújo.





Convocado para integrar a Seleção Brasileira, o sexteto vive a expectativa de conquistar mais medalhas internacionais para o projeto social que atende cerca de 150 jovens que vivem em áreas carentes da capital pernambucana. No total, já foram seis triunfos, sendo quatro no Sul-Americano e dois no Pan-Americano.

Uma das apostas de pódio da ABECC é Lucas Kauan, campeão Sul-Americano, no Equador, em 2022. Na mesma edição, Cailane Ramos ficou com o bronze. No ano seguinte, em São Paulo, mais um terceiro lugar, desta vez, com Lucas Cruz. Em 2024, José Daniel conquistou o vice-campeonato na Bolívia.

De acordo com a Vanessa Araújo, a expectativa é de que os atletas da ABECC repitam o desempenho dos anos anteriores e reforcem o quadro de medalhas do Brasil: “Estamos muito focados nesta competição e treinamos incansavelmente. Entramos na disputa com chances concretas de medalhar. Tecnicamente, o time da ABECC está pronto para representar bem Pernambuco e o País”, destacou a técnica, que segue para sua terceira convocação.

“Estou preparado para buscar mais uma medalha. Não medirei esforços para sentir novamente o gostinho de ocupar o lugar mais alto do pódio”, cravou Lucas Kauan. Já o estreante Miguel Leão busca seguir os passos do companheiro de projeto social: “É possível chegar lá”.

Atletas da ABECC convocados para a Seleção Brasileira:

Lucas Kauan

Cailane Ramos

Miguel Leão

João Santos

Hiago Nascimento

