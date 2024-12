Atletas da França compartilham péssimo estado das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris

A- A+

Quatro meses após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, medalhas conquistadas por atletas já apresentam sinais de deterioração. Os nadadores franceses Clément Secchi e Yohann Ndoye Brouard, que ganharam bronze no revezamento 4x100m medley, compartilharam nas redes sociais imagens de suas medalhas, que aparecem descascadas e sem brilho em ambos os lados.

Clément compartilhou a imagem da medalha com a legenda 'pele de crocodilo' enquanto Yohann postou a foto com a legenda "Paris 1924" como se o objeto fosse de 100 anos atrás. Na ocasião, seguidores rebateram, afirmando que as de 1924 estão em melhor estado do que essa, com um link de uma medalha daquela época colocada em um leilão.

Em setembro, outros atletas já tinham reclamado da qualidade das medalhas, principalmente as de bronze. O skatista americano Nyjah Huston, terceiro colocado na prova de skate street, tinha alertado para a danificação da medalha.

Logo após os Jogos Olímpicos, o Comitê Organizador de Paris anunciou que tomaria as providências necessárias e que trocaria os objetos solicitados. As medalhas de bronze têm um diâmetro de 8,5cm, pesam 455 gramas e são feitas de cobre, estanho e zinco.

"As medalhas são os objetivos mais desejados e mais preciosos para os atletas. As que estão danificadas serão trocadas. Os atletas receberão medalhas iguais às originais", afirmou o Comitê Organizador de Paris, em nota oficial, na época.

Veja também

Pelé Dois anos sem Pelé: Santos e CBF prestam homenagem ao Rei do Futebol