Atletas da Maratona de Manchester ficam noivos na linha de chegada; vídeo

A- A+

Dois participantes da Maratona de Manchester, em Inglaterra, ficaram noivos na linha de chegada da corrida realizada neste domingo. O corredor amador Niall West se ajoelhou e entregou o anel para a namorada, Beth Miller, pouco antes deles terminarem o circuito.

A surpresa foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais. De acordo com a BBC, os jovens atletas têm 28 anos e são da cidade de Bolton. O casal se conheceu na Universidade de Lancaster e está junto há nove anos.

So this happened at the Manchester Marathon today #ManchesterMarathon pic.twitter.com/C0ZOC2jmjj

Beth disse à rede de televisão inglesa que correu toda a maratona ao lado do namorado, mas "não tinha ideia de por que Niall era tão inflexível em terminar juntos".

A dupla terminou a corrida com 4h38. Este foi o recorde pessoal de Beth em uma maratona, mas ela ressaltou que "teria sido alguns minutos mais rápido se não fosse pela proposta".

Veja também

manipulação Manipulação de jogos, namoro com Nicole Bahls e filho de prefeito: quem é Victor Ramos