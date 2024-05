A- A+

Solidariedade Atletas da seleção brasileira de remo desistem de Pré-Olímpico para ajudar vítimas das chuvas no Sul Remadores estão trabalhando na sede do Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, como voluntários

Em meio as fortes chuvas que vêm atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, uma forte onda de voluntariado vem se fazendo necessária para ajudar as vítimas das enchentes no estado.



Um grande exemplo dessa ação colaborativa partiu de atletas da seleção brasileira de remo, que abdicaram de participar do Pré-Olímpico na Suíça, que ocorre nos dias 19 e 21 de maio, para ajudar no resgate de pessoas e de animais.

Evaldo Becker, do Flamengo, Piedro Tuchtenhagen e Daniel Lima, do Grêmio Náutico União, e Alef Fontoura, do Pinheiros, são os atletas que estão atuando nos resgates e trabalhando como voluntários na sede do Grêmio Náutico, em Porto Alegre.

"Eu e Piedro optamos por não ir para o Pré-Olímpico com nossas famílias e amigos em meio desse caos", disse Evaldo ao site "Surto Olímpico".

Alef contou que os atletas estão enfrentando dificuldades para continuar ajudando, pois estão sem barcos. "Nós temos guia e material para resgatar mais pessoas, mas, no momento, não temos um barco para continuar nossos trabalhos", contou.

Além do remo, atletas da canoagem, surfe e jogadores de Grêmio e Internacional ajudaram nos resgates e estão trabalhando como voluntários.

Chuvas no Rio Grande Sul

O número de mortes em decorrência das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 105 no fim desta quarta-feira (8). Mais de 1,47 milhão de pessoas foram afetadas em 425 municípios do estado, o que corresponde a 85,5% das 497 cidades gaúchas.

Segundo dados da Defesa Civil estadual, 130 pessoas estão desaparecidas e 163 mil estão desalojadas, ou seja, pessoas que tiveram, em algum momento, que buscar abrigo nas residências de familiares ou amigos. Nos abrigos mantidos pelas prefeituras e pela sociedade civil estão 67,4 mil pessoas.

Há previsão da chegada de um ciclone extratropical no extremo sul do estado, com chuvas de mais de 100 milímetros.

A partir desta quinta-feira (9), a previsão é de tempo frio e seco na maior parte do estado. As temperaturas devem cair, chegando a 4 graus Celsius (ºC) nas regiões mais frias. Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 12ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



