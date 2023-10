A- A+

Judô Atletas do Movimento Pró-Criança conquistam títulos de campeã e vice-campeã Brasileiras de Judô Giovanna Costa Moutinho e Sarah Ferreira foram medalhistas em torneio disputado no último final de semana

Duas atletas do Movimento Pró-Criança conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô, disputado no último final de semana, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Giovanna Costa Moutinho garantiu o ouro e Sarah Pereira ficou com a prata.

Giovanna Costa Moutinho foi a campeão na categoria sub-15, enquanto Sarah Ferreira foi vice-campeã na categoria sub-13+60 kg.

"Sinto-me muito grata por esta conquista, mas isso é apenas o começo. Estou determinada a continuar minha jornada e conquistar ainda mais títulos em minha promissora carreira no judô", disse Giovanna.

As vitórias de Giovanna e Sarah não só destacam seu talento excepcional, mas também simbolizam o poder do apoio oferecido pelo Movimento Pró-Criança. O trabalho incansável e o comprometimento deste movimento têm proporcionado oportunidades e esperança a milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social. Giovanna é um exemplo inspirador de como sonhos podem ser realizados com esforço, dedicação e apoio.

