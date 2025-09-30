A- A+

Triathlon Atletas do Vale do São Francisco garantem vaga no Mundial de Triathlon em Abu Dhabi 2026 Competidores de Petrolina e Juazeiro brilham no Campeonato Brasileiro e garantem classificação para a disputa internacional

O esporte do Vale do São Francisco segue em ascensão no cenário nacional. No último fim de semana, atletas da região conquistaram títulos no Campeonato Brasileiro de Triathlon e Multisports, realizado em Itaparica (BA), e garantiram classificação para o Campeonato Mundial de Triathlon e Multisports, que acontecerá em 2026, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Destaques femininos no Aquathlon

Na categoria 18 a 19 anos, Ana Letícia conquistou o bicampeonato brasileiro de Aquathlon. Já Sofia Farias ficou com o vice-campeonato na categoria 16 a 17 anos, também no Aquathlon.

Na base, Maria Eduarda levou o vice-campeonato brasileiro de Aquathlon Infantil, na faixa etária de 12 a 13 anos, em prova disputada em Juazeiro (BA), em junho.

No masculino, Renan Santos foi vice-campeão brasileiro de Crosstriathlon, na categoria 30 a 34 anos, em prova realizada no dia 24 de maio, em Rio de Contas (BA).

Estrutura e preparação no Vale

Os atletas treinam sob a supervisão do técnico Fábio Brito, especialista em Triathlon pela Unicamp e pela Universidad del Triathlon México. A preparação acontece em locais estratégicos da região, como a piscina da Univasf, em Petrolina, e o Clube de Subtenentes e Sargentos da PM-BA, em Juazeiro.

Segundo Brito, o desempenho é resultado da disciplina e do empenho dos competidores.



“Esses resultados mostram o trabalho diário e a dedicação dos atletas. Eles têm levado o nome do Vale do São Francisco para o cenário nacional e, agora, terão a oportunidade de representar a região em uma competição mundial”, afirmou o treinador.

Modalidade em crescimento

O Aquathlon combina corrida e natação em sequência. Em Itaparica, os competidores enfrentaram 2,5 km de corrida, 1 km de natação e mais 2,5 km de corrida. A prova foi válida como classificatória para o Mundial de 2026, em Abu Dhabi.

Região como polo esportivo

Os resultados reforçam o potencial do Vale do São Francisco como um polo de formação de talentos no Triathlon e no Multisports. A região, que já vinha se destacando em competições nacionais, amplia agora sua presença no calendário internacional da modalidade.

