A- A+

Futebol Atletas do Sport celebram primeira vitória na Série A "A nossa crescente é nítida e temos muito a fazer ainda pela frente", reforçou o zagueiro Thyere, após Leão derrotar o Grêmio por 1x0

Pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, os atletas do Sport saíram de campo sem precisar dar explicações sobre empates e derrotas. No Rio Grande do Sul, o Leão bateu o Grêmio por 1x0, voltando a vencer após 19 jogos no ano, 141 dias de jejum e apenas na última rodada do primeiro turno do torneio, no 17º embate - os pernambucanos têm dois confrontos a menos.





“O sentimento é muito bom, sensação muito boa. A gente vinha carregando um peso e um fardo muito grande: a ansiedade de vencer. A equipe fez uma grande partida. A gente sabe que tem muita coisa ainda, temos dificuldades, mas o grupo merece. Agora é continuar firme e forte buscando a melhora. A crescente é nítida e temos muito a fazer ainda pela frente. Mas tirar esse peso da primeira vitória, contra um grande adversário, fora de casa, é muito importante para nós”, afirmou o zagueiro Rafael Thyere.

O gol do Sport foi marcado por Matheusinho, que aproveitou para fazer uma dedicação especial.

“Já quero dedicar o gol para o meu pai, Sílvio. Dá para sentir uma crescente no elenco. Só quero agradecer, estou muito feliz pelo gol e espero ajudar o Sport a sair desta situação. Demonstramos que nós podemos sair desta situação com um jogo bem jogado. Tem uns quatro jogos que a equipe está em uma crescente boa”, frisou.

O Sport segue na lanterna da Série A, mas agora com nove pontos. Na próxima rodada, no sábado, o Leão enfrenta o São Paulo, na Ilha do Retiro, na abertura do segundo turno.

Veja também