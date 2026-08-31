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Jogos Universitários Atletas e paratletas pernambucanos faturam mais de 30 medalhas na 1ª semana do JUBs Na natação, foram 11 medalhas duas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze além dos troféus de 2º lugar geral feminino e masculino

A UNINASSAU Recife conquistou 35 medalhas e 11 troféus gerais na primeira semana dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2026, realizados em Goiânia e Trindade, em Goiás. A instituição conta com a maior delegação da competição.

Entre os principais resultados está o desempenho no badminton. A dupla feminina conquistou o ouro e o troféu de 1º lugar geral. A dupla masculina ficou com a prata e o 3º lugar geral, enquanto a categoria mista levou o bronze. No parabadminton, a UNINASSAU também conquistou uma medalha de prata.

O paratleta Matheus Pereira Gomes, o Matheusinho, participou pela primeira vez dos JUBs e ficou com a prata. Estudante do primeiro período de Educação Física, ele destacou a possibilidade de conciliar a carreira esportiva com a formação acadêmica.

“Conquistar um pódio no meu primeiro JUBs é uma sensação indescritível. É um campeonato nacional gigantesco, com vários atletas de diversas modalidades. É o Brasil todo prestigiando e assistindo. Além disso, a UNINASSAU é um leque enorme porque serve tanto para o sonho de atleta como de formação, então é possível conciliar os dois. A Instituição me deu a oportunidade de ser atleta e acadêmico”.

Nos esportes eletrônicos, a equipe de Free Fire conquistou o ouro e o troféu de 1º lugar geral. Nas lutas, Rodrigo Pereira levou o bronze no judô, na categoria até 90 kg. O karatê somou três ouros, três pratas e um bronze, garantindo à UNINASSAU os troféus de 1º lugar geral feminino e masculino.

No wrestling, Ana Vitória Prado foi campeã da categoria até 50 kg, enquanto Stephany Paulino conquistou o bronze até 57 kg. Os resultados deram à equipe feminina o troféu de 1º lugar geral.

“Isso é muito gratificante. Sou atleta de alto rendimento e poder me manter em primeiro lugar é de insuma importância. Sempre trazer os melhores resultados para a Instituição que vem me apoiando é extraordinário até porque a UNINASSAU abriu essa porta pra mim e muitos atletas. Toda a nossa trajetória como atleta vai passar e a nossa formação é o que vai nos manter na profissão”, comenta Ana Vitória.

Na natação, foram 11 medalhas — duas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze — além dos troféus de 2º lugar geral feminino e masculino. No paradesporto, os atletas conquistaram cinco ouros e um bronze.

Nas modalidades coletivas, o basquete feminino e o basquete 3x3 feminino ficaram com a prata e o 2º lugar geral. A equipe masculina de basquete conquistou o bronze e o 3º lugar geral.

“O balanço dessa primeira semana nos enche de orgulho e reafirma a força do esporte universitário da UNINASSAU. Fechar esse ciclo com 35 medalhas e 11 troféus gerais é o reflexo direto de um trabalho integrado, que envolve dedicação diária, estrutura e entrega dos nossos atletas e comissões técnicas. Alcançar resultados tão expressivos mostra que estamos no caminho certo. Cada pódio conquistado e cada troféu erguido nos traz energia para as próximas etapas da competição”, afirma Hermógenes Brasil, coordenador de esportes da Instituição de Ensino Superior.

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