Pelé Atletas e personalidades lamentam morte do Rei Pelé; veja repercussão Assim que saiu o anúncio da partida do maior ídolo do futebol mundial, famosos prestaram homenagens nas redes sociais.

A morte de Pelé deixa de luto não só o universo dos esportes como também os mais diversos campos profissionais do Brasil e do mundo. Logo após a notícia, atletas e personalidades se manifestaram nas redes sociais, prestando homenagens ao maior ídolo do futebol mundial.



Entre os perfis que lamentaram a partida do Rei, estão craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, além do presidente eleito, Lula, e de chefes de estado de outros países, como Macron e Alberto Fernández. Pelé também foi lembrado por artistas, como o compositor Caetano Veloso. Confira.



Neymar

O atual camisa 10 da Seleção brasileira destacou o legado do mineiro de Três Corações. "'Antes de Pelé, 10 era apenas um número'. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo", escreveu.



Casemiro

Outro craque da Seleção, o meia Casemiro lamentou a morte do Rei: "Descanse em paz, Rei Pelé. Obrigado pela glória que você deu ao Brasil e ao futebol. Seu legado é eterno", declarou.



Mbappé

Com um post em inglês, o atacante da França, que sempre expressou a admiração pelo brasileiro, afirmou: "O Rei do Futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido".







Messi

O craque argentino e campeão mundial, um dos maiores jogadores do mundo da atualidade, publicou uma foto com Pelé e escreveu: "Descanse em paz".







Galvão Bueno

Um dos maiores locutores esportivos do País, Galvão publicou uma foto do momento em que soltou, ao lado de Pelé, o grito do tetra após a final da Copa de 1994. "Meu amigo Edson se foi".





Cristiano Ronaldo

O craque português publicou uma foto com o ídolo e mandou condolências para "todo o Brasil".



Lula

O presidente eleito do Brasil publicou uma homenagem ao atleta nas redes sociais, deixando um relato bastante pessoal sobre a relação com o maior jogador de todos os tempos. "Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé".





João Campos

O prefeito do Recife se manifestou por meio de nota, destacando que a capital pernambucana "se soma" à dor pela perda do ídolo. Confira o texto na íntegra:



"O Recife se soma à dor do Brasil ao se despedir do maior atleta que o futebol mundial já formou. O nome de Edson Arantes do Nascimento, nosso insubstituível Pelé, está definitivamente cravado na história e no panteão de nossos heróis, modelos de inspiração para milhares de crianças que enxergam no esporte uma oportunidade de alterar a realidade social ao seu redor. Que cada instante de alegria a cada gol marcado retorne em solidariedade à família, amigos e amantes do esporte que melhor representa a nossa essência brasileira. Que, neste difícil momento, possam encontrar conforto. Decretamos luto oficial de três dias no Recife em sua memória e em respeito às suas realizações".



Richarlison

Outro grande jogador da Seleção, o Pombo postou uma foto do ídolo, referindo-se a ele como "o capítulo mais bonito" da história do futebol.



Obama

Ex-presidente dos Estados Unidos, país onde Pelé encerrou a carreira no New York Cosmos, Barack Obama registrou que "Pelé foi um dos maiores da história. E como um dos atletas mais notáveis do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam".







Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, homenageou o brasileiro com uma frase em francês e português. "O Jogo. O Rei. A Eternidade".







Alberto Fernández

Em espanhol, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, lamentou a morte de Pelé. "Um dos melhores futebolistas da história nos deixou. Recordaremos sempre aqueles anos em que Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à família e ao povo do Brasil, que sempre o levará no coração".







Usain Bolt

Ídolo do atletismo, Usain Bolt também se manifestou. "Uma lenda do esporte. Descanse em paz, Rei Pelé", escreveu.







Ronaldo Fenômeno

Um dos maiores jogadores brasileiros, Ronaldo dedicou uma postagem ao ídolo, a quem chamou "único" e "genial".







Zidane

Um dos maiores craques do futebol francês, Zinédine Zidane prestou homenagem a Pelé.







Rivaldo

Capitão da Seleção que ganhou a Copa de 2022, Rivaldo destacou que é grato a Deus por Pelé ser brasileiro.









Marta

A Rainha do Futebol também se despediu do Rei em post nas redes sociais.





Zico

Outro dos grandes astros do futebol do Brasil e do mundo, o Galinho de Quintino ressaltou o legado de Pelé, relembrando vários momentos que os dois viveram juntos.









Gianni Infantino

Outro ídolo do futebol, o italiano escreveu que Pelé é imortal.



Gerson

O Canhotinha da Seleção, que disputou o tricampeonato com Pelé em 1970, publicou um depoimento emocionado. "Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também".







Caetano Veloso

Um dos principais músicos do País, Caetano postou um vídeo dando depoimento sobre Pelé.







Gilberto Gil

O outro grande símbolo do Tropicalismo, Gilberto Gil, homenageou o ídolo do futebol no Instagram.





Zagallo

Ex-técnico da Seleção brasileira, Zagallo se manifestou em homenagem ao jogador.







Instituto Brasil Israel







Governo Federal



A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nota oficial de pesar.



