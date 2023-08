A- A+

Futebol Atletas INE conquistam fase estadual do JEPs na categoria 15-17 anos e classificação à fase nacional Sob o comando do técnico Ricardo França, foram cinco vitórias, com 100% de aproveitamento, além de não perder sequer um set

As atletas de vôlei do Instituto Novo Esporte (INE), em parceria com a Escola Conecta, do Recife, conquistaram a fase estadual JEPs (Jogos Escolares de Pernambuco) na categoria 15-17 anos, de maneira invicta, e a classificação à fase nacional.





Sob o comando do técnico Ricardo França, foram cinco vitórias, com 100% de aproveitamento, além de não perder sequer um set. Com o feito na fase de grupos, a equipe vai representar Pernambuco na fase nacional, que está marcada para o mês de setembro, na cidade de Ribeirão Preto (SP), de 4 a 11 de setembro.



Anteriormente, as atletas do INE foram campeãs invictas da fase regional metropolitana do JEPs com 100% de aproveitamento (cinco vitórias), também pela modalidade vôlei de quadra (categoria 15 a 17 anos). Além do mais, venceram as duas partidas pela fase de grupos.

