A- A+

Ginástica artística Atletas negras que dominaram pódio de ginástica artística têm empilhado medalhas nos últimos anos Considerada a rainha da modalidade no Brasil, Rebeca Andrade tem despontado como o segundo melhor nome no Mundo, só atrás de Simone Biles

As americanas Simone Biles e Shilese Jones e a brasileira Rebeca Andrade entraram na história da ginástica artística nesta sexta-feira ao se tornarem as três primeiras atletas negras a montarem um pódio de Mundial. Embora tenha sido notório por conseguir juntar três estrelas da modalidade, o resultado não surpreende. Afinal, o trio tem empilhado medalhas nas últimas competições.

Considerada a maior ginasta de todos os tempos, Simone Biles despensa comentários. Com a primeira colocação em equipes e no individual geral na Antuérpia, Bélgica, a americana chegou a 21 medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais, além de três pratas e três bronzes. Já em Jogos Olímpicos são quatro ouros, uma prata e três bronzes.

Já Rebeca Andrade, que colocou seu nome na história do esporte olímpico com a grande exibição nos Jogos de Tóquio, chegou a seis medalhas em Mundiais. As duas conquistadas na Bélgica, em equipes e no individual geral, se juntam ao ouro no individual geral e ao bronze no solo em 2022, e ao ouro no salto e a prata nas barras assimétricas em 2021.

Além disso, claro, a brasileira também tem na sua galeria o ouro no salto e a prata no individual geral, ambas conquistadas em Tóquio.

Já Shilese Jones, que conquistou sua segunda medalha de ouro por equipes em Mundiais (2023 e 2022), ficou na terceira colocação no individual geral e ganhou a medalha de bronze. Assim como esse ano, onde ficou atrás de Rebeca Andrade por 0.434 pontos, em 2022 ela foi a vice-colocada no individual geral perdendo justamente para a brasileira. Além disso, no ano passado, a americana também ficou na segunda colocação nas barras assimétricas.

Veja também

Santa Cruz Martelo batido! Eleições do Santa Cruz serão realizadas em 12 de novembro