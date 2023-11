A- A+

Esportes Olímpicos Atletas Olímpicos Conduzem Fórum Gratuito de Excelência em Gestão Esportiva no Recife André Heller, Emanuel Rego e Lars Grael participam na próxima quarta-feira (22) do Fórum Estadual de Formação Esportiva na Arena de Pernambuco

Nesta quarta-feira (22), a Secretaria de Executiva de Esportes do Governo de Pernambuco, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Sport Clube do Recife, realizará o Fórum Estadual de Formação Esportiva na Arena de Pernambuco. O evento, que tem como objetivo fomentar o esporte e proporcionar conhecimento de gestão esportiva aos clubes brasileiros, contará com a presença do medalhista olímpico, Lars Grael (vela) e dos campeões olímpicos André Heller (voleibol) e Emanuel Rego (vôlei de praia).

O Fórum Estadual de Formação Esportiva - Pernambuco será um ponto de encontro significativo para profissionais, treinadores, atletas, estudantes e entusiastas da área esportiva em todo o estado. Esta é uma excelente oportunidade para a troca de conhecimentos, experiências e tendências no campo esportivo, garantindo um ambiente propício para o aprendizado e a discussão de temas relevantes para o desenvolvimento da área.

“Para o Estado de Pernambuco é muito importante realizar a segunda edição do Fórum para fomentar o debate acerca desses assuntos, transitando desde a questão da formação inicial esportiva até o alto rendimento. Será um momento ímpar para o nosso Estado’’, disse o secretário Executivo de Esportes de Pernambuco, Luciano Leonidio.

Este evento faz parte de uma iniciativa maior, o Fórum Estadual de Formação Esportiva, criado para impulsionar a Rede Nacional de Clubes Formadores e universalizar a formação de atletas em modalidades olímpicas. Com a participação de gestores, atletas, autoridades e formadores, o Fórum oferece um espaço para debater temas importantes e divulgar a estrutura e benefícios do programa para clubes interessados.

A programação do Fórum Estadual de Formação Esportiva busca ampliar as oportunidades de networking, permitindo que os participantes estabeleçam contatos profissionais e ampliem suas redes de relacionamento. Todas as 650 vagas disponibilizadas para o Fórum, que é gratuito, foram preenchidas em apenas quatro dias. A programação completa do evento está no link.

O evento terá início às 13h e encerrará às 21h, culminando com um jantar que também será gratuito. Pernambuco é a segunda capital a receber o evento, que percorrerá todos os estados do Brasil. O primeiro Fórum Estadual de Formação Esportiva aconteceu na capital paranaense, na sede do Clube Curitibano, com a participação de mais de 400 pessoas em setembro.

Sobre os palestrantes:

Emanuel Rego: Campeão Olímpico e recordista de títulos, membro da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Federação Internacional de Vôlei (FIVB), Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ministério dos Esportes e Agência Mundial Antidopagem (Wada).

André Heller: Campeão Olímpico pelo vôlei do Brasil, Embaixador e Coordenador do Projeto Vôlei Renata, idealizador do Programa de Iniciação Esportiva VOLEIBOL ANDRÉ HELLER, atua como palestrante há mais de 12 anos.

Lars Grael: Velejador medalhista Olímpico e multicampeão, Secretário Nacional de Esportes e atualmente Presidente do Conselho Empresarial do Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ e Presidente do LIDE Esporte (Grupo de Líderes Empresariais).

