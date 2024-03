Atletas olímpicos conquistam o Sul-Americano de Marcha Atlética na Arena de Pernambuco

A- A+

Neste domingo (10), o brasiliense Caio Bonfim (CASO-DF), confirmado nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistou o título e bateu o recorde brasileiro na prova dos 20 km no Sul-Americano de Marcha Atlética, realizado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Viviane Lyra, também já qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris, confirmou o favoritismo e conquistou o título de campeã dos 35 km. A competição, realizada pela primeira vez no Nordeste, reuniu 59 atletas de cinco países (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Brasil).





O brasiliense Caio Bonfim (CASO-DF) conquistou mais um título do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética – o terceiro – na prova dos 20 km, disputada em um circuito de 1 km. O marchador, que no domingo passado bateu o recorde brasileiro da especialidade, com 1:17:44, no GP Chinês, em Taicang, e obteve a medalha de bronze, completou a prova em 1:22:49, com temperatura de 26 graus Celsius e umidade relativa do ar de 94%. Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) ficou com a medalha de prata, com 1:25:44, seguido pelo colombiano Mateo Romero Blanco, com 1:26:10.



“Estou feliz. Vim aqui para representar meu país e o Sul-Americano é uma competição importante, ainda mais em um ano olímpico. Em Paris também estará quente, em agosto, como esteve aqui em Pernambuco”, comentou. “É sempre bom testar o corpo, a hidratação, fazer o gelo para baixar a temperatura interna. Enfrentamos calor no Mundial de Doha (2019) e na Olimpíada de Tóquio (2021). Cada prova é um degrau para os Jogos, nosso grande objetivo do ano. Estou feliz de levar o calor de Pernambuco nessa minha preparação para os Jogos”, disse Caio.



A carioca Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG), marchadora brasileira já qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris, confirmou o favoritismo e conquistou o título de campeã dos 35 km. Na chegada, abraçou a irmã Luana Lyra e comemorou a vitória em 2:52.26.



Mayara Vicentainer conquistou a medalha de prata com o tempo de 3:09.50 e Elianay Santana Barbosa a de bronze em 3:33.00. "Apesar de não ter sido o tempo que eu gostaria, gostei. Enfrentar esse calor, o clima muito úmido, estou bem preparada, queria me testar e foi bom. Como eu sabia que o sol estaria alto no final da prova, eu comecei forte - passei os 20 km para 1:35. Sabia que no final ia ficar duro. O tempo de 2:52 é bom para início de temporada e num circuito que estava escorregadio e tinha curva fechada", afirmou Viviane Lyra.

Todos os campeões: 35 km feminino - Viviane Santana Lyra (BRA) - 2:52:26 35 km masculino - Diego Pereira Lima (BRA) - 3:11.40 20 km masculino - Caio Bonfim (BRA) - 1:22:49 20 km feminino - Lucy Alejandra Mendoza (COL) - 1:35:24 10 km sub-20 feminino - Ruby Dayana Segura Garcia (COL) - 51:04 10 km Sub-20 masculino - Jesus Lonardo Ramirez (COL) - 45:11 10 km Sub-18 masculino - José Duvan Ccoscco (PER) - 50:51 5 km sub-18 feminino - Rocio Andia Arotaipe (PER) - 26.37

Veja também

Futebol Após tropeço pelo Nordestão, Aal valoriza reação do Náutico em vitória pela semifinal do Estadual