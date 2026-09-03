Atletas olímpicos incentivam jovens a trilhar rumos dentro do esporte além do alto rendimento

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O Comitê Olímpico do Brasil (COB) reuniu cerca de 950 estudantes de 14 a 17 anos no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, nesta quarta-feira, em um evento que apresenta caminhos profissionais relacionados ao esporte, além de ser um atleta de alto rendimento.

O Esporte Cria colocou os jovens em contato com diversas áreas e contou com a presença de nomes olímpicos como Bruno Fratus, da natação; Arthur Nory, da ginástica artística; e Formiga, do futebol.



"Acho que um evento como esse abre um leque na mente deles com diferentes opções de carreiras para seguir. Eles podem se reconhecer e pensar 'se ela conseguiu, eu também posso'. Além de toda a inspiração em ouvir as nossas histórias. Nós também enfrentamos barreiras e desafios. Mas é importante que eles busquem seus objetivos. E a energia deles é algo incrível, parecia que eu estava em uma final de Copa do Mundo!", brincou Formiga.





As apresentações passaram por temas como Medicina Esportiva, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Marketing, Arbitragem, Biblioteconomia, Museologia, Empreendedorismo Social, Arquitetura, Fotojornalismo, Direito e Comunicação.



"É um prazer falar um pouquinho de possibilidades, caminhos, oportunidades por meio do esporte. Eu espero que esses jovens se inspirem nas pessoas que estão caminhando junto dos nossos atletas, participando da trajetória e vivendo o esporte com muita intensidade. A gente acredita muito nessa geração para construir a tão sonhada Nação Esportiva e isso só é possível por ações como essa do Programa Transforma", comentou Yane Marques, vice-presidente do COB.



De acordo com o comitê, o evento tem a proposta de ampliar o olhar dos estudantes sobre o universo esportivo e mostrar que, além de atletas, o esporte é construído diariamente por profissionais de diferentes formações.



O bloco da programação ligado à saúde no esporte contou com uma entrevista, conduzida pelo medalhista olímpcio Arthur Nory, com a a médica do esporte Ana Corte, O bloco ainda contou com a parte da psicologia esportiva, com Carla di Pierro, psicóloga do COB, e o medalhista olímpico Bruno Fratus.



No segundo bloco, o tema foi marketing esportivo, debatido por representantes do COB e do mercado de patrocinadores olímpicos. Já o terceiro, dedicado à comunicação, teve participação do fotógrafo Wander Roberto; do assessor do COB, Walter França, d a medalhista olímpica Formiga; da influenciadora e Jovem Líder do COI, Camila Tauil; e da influenciadora Julia Barni.



"É muito legal poder estar junto desses jovens, transmitir uma mensagem e compartilhar um pouco da minha história. Eu também me tornei fotógrafo inspirado por outros profissionais, então a ideia é justamente dividir essa experiência e mostrar que existem muitas possibilidades de caminhos e profissões dentro da fotografia", disse Wander.



Além disso, o público também conheceu áreas também importantes como Arquitetura, Nutrição, Fisioterapia, Direito Esportivo, Empreendedorismo social, Biblioteconomia e Museologia.

"Acho que um evento como esse abre um leque na mente deles com diferentes opções de carreiras para seguir. Eles podem se reconhecer e pensar 'se ela conseguiu, eu também posso'. Além de toda a inspiração em ouvir as nossas histórias. Nós também enfrentamos barreiras e desafios. Mas é importante que eles busquem seus objetivos. E a energia deles é algo incrível, parecia que eu estava em uma final de Copa do Mundo!", brincou Formiga.



As apresentações passaram por temas como Medicina Esportiva, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Marketing, Arbitragem, Biblioteconomia, Museologia, Empreendedorismo Social, Arquitetura, Fotojornalismo, Direito e Comunicação.



"É um prazer falar um pouquinho de possibilidades, caminhos, oportunidades por meio do esporte. Eu espero que esses jovens se inspirem nas pessoas que estão caminhando junto dos nossos atletas, participando da trajetória e vivendo o esporte com muita intensidade. A gente acredita muito nessa geração para construir a tão sonhada Nação Esportiva e isso só é possível por ações como essa do Programa Transforma", comentou Yane Marques, vice-presidente do COB.



De acordo com o comitê, o evento tem a proposta de ampliar o olhar dos estudantes sobre o universo esportivo e mostrar que, além de atletas, o esporte é construído diariamente por profissionais de diferentes formações.



O bloco da programação ligado à saúde no esporte contou com uma entrevista, conduzida pelo medalhista olímpcio Arthur Nory, com a a médica do esporte Ana Corte, O bloco ainda contou com a parte da psicologia esportiva, com Carla di Pierro, psicóloga do COB, e o medalhista olímpico Bruno Fratus.



No segundo bloco, o tema foi marketing esportivo, debatido por representantes do COB e do mercado de patrocinadores olímpicos. Já o terceiro, dedicado à comunicação, teve participação do fotógrafo Wander Roberto; do assessor do COB, Walter França, d a medalhista olímpica Formiga; da influenciadora e Jovem Líder do COI, Camila Tauil; e da influenciadora Julia Barni.



"É muito legal poder estar junto desses jovens, transmitir uma mensagem e compartilhar um pouco da minha história. Eu também me tornei fotógrafo inspirado por outros profissionais, então a ideia é justamente dividir essa experiência e mostrar que existem muitas possibilidades de caminhos e profissões dentro da fotografia", disse Wander.



Além disso, o público também conheceu áreas também importantes como Arquitetura, Nutrição, Fisioterapia, Direito Esportivo, Empreendedorismo social, Biblioteconomia e Museologia.

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