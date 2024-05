A- A+

Chuvas no Sul Atletas olímpicos também sofrem com a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul COB e confederações se unem para ajudar na logística e manutenção de treinos e viagens de judocas, nadadores e ginastas

A tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul também está impactando o esporte olímpico brasileiro, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris. Atletas que treinam no Sogipa e no Grêmio Náutico União, dois grandes clubes do país, tiveram suas rotinas e participações em competições afetadas.

Os ginásios do Sogipa, por exemplo, estão sendo utilizados como abrigo a moradores que tiveram de sair de suas casas, em Porto Alegre.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e as confederações estão monitorando a situação. E, juntas, trabalhando na logística para que os atletas não sejam prejudicados na reta final da preparação para a Olimpíada ou para a última chance de conseguir um lugar em Paris.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), por exemplo, abriu uma exceção para o Grêmio Náutico União na seletiva olímpica de natação, que começou a ser disputada na última segunda-feira (6), no Rio. Como a equipe está impossibilitada de sair do Rio Grande do Sul, os nadadores poderão disputar as provas em outro momento, assim que for possível viajar para a capital carioca.

Atletas de outras modalidades também vão contar com a ajuda das entidades para se deslocar até as competições e novos locais de treinamento.

A judoca Jéssica Lima, por exemplo, do Sogipa, irá para São Paulo, onde ficará treinando antes do Mundial da modalidade, no final de maio, em Abu Dhabi. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) também viabilizou junto ao clube a logística para a saída dos atletas que competirão neste final de semana no Grand Slam de Astana. Ontem, eles se deslocaram de carro até Navegantes, em Santa Catarina. Do aeroporto da cidade, seguiram para o Cazaquistão. A equipe de judô conta com nomes como os medalhistas Mayra Aguiar, Ketleyn Quadros e Daniel Cargnin.

Atletas de outras modalidades também vão precisar da ajuda do COB para manter os treinamentos e viagens a competições internacionais.

A nadadora Viviane Jungblut embarca dia 19 deste mês para a Copa do Mundo, na Itália. O planejamento da entidade é trazê-la para o Rio a fim de treinar no Parque Aquático Maria Lenk.

As ginastas Andreza Lima, Rafaela Severo Oliva e Luiza de Souza Abel têm previsão de saída de Porto Alegre no domingo também em direção ao Rio, onde ficarão treinando no CT do COB até o Campeonato Pan-Americano, na Colômbia, no fim de maio. Todos os custos serão pagos pelo comitê.

