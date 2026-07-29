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BOLSA ATLETA

Atletas, paratletas e técnicos apoiados por programas de incentivo estaduais recebem kits

Cerimônia foi realizada na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nessa terça (28)

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Governo de Pernambuco realiza entrega de kits aos atletas apoiados por programas de incentivoGoverno de Pernambuco realiza entrega de kits aos atletas apoiados por programas de incentivo - Foto: Mateus Bernardo/Sesp

Atletas, paratletas e técnicos atendidos pelos programas estaduais de incentivo ao esporte receberam kits individuais na tarde de terça-feira (28).

Os kits são compostos por camisa, mochila, garrafa e uma bandeira de Pernambuco para acompanhá-los nas próximas competições.

A cerimônia foi realizada na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, reunindo cerca de mil pessoas.

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Em 2026, os programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco somam 1.547 contemplados, com um investimento que ultrapassa R$ 16 milhões.

Os valores repassados auxiliam no custeio de materiais esportivos, viagens, treinos, acompanhamento de saúde, entre outras necessidades.

Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco somam 1.547 beneficiados em 2026 | Foto: Mateus Bernardo/Sesp


Cerimônia
A programação da abertura contou com apresentações culturais da Orquestra Viana, com ritmos locais como o frevo, e uma demonstração de Kata, sequência coreografada de técnicas de ataque e defesa, promovida pela Federação Pernambucana das Associações de Karatê.

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