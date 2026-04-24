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Esportes Atletas pernambucanos brilham em competições nacionais e internacionais Resultados expressivos em modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas evidenciam impacto dos programas de incentivo do governo estadual

O esporte pernambucano segue acumulando conquistas expressivas em diferentes modalidades e categorias, com atletas se destacando em competições realizadas no Brasil e no exterior. Os resultados reforçam o impacto das políticas públicas de incentivo desenvolvidas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes.

No jiu-jitsu, os irmãos Warlleyn Silva (14), o “Mago”, e Werlleyn Silva (11), o “Galego”, representaram o Estado no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Kids da IBJJF 2026, realizado em Dublin, na Irlanda, nos dias 18 e 19 de abril. Werlleyn conquistou a medalha de ouro em sua categoria, enquanto Warlleyn garantiu o bronze. Beneficiário do Bolsa Atleta, Warlleyn contou com apoio do Governo de Pernambuco, por meio do Passaporte Esportivo, para viabilizar sua participação na competição.

Nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados no Panamá, de 12 a 25 de abril, Pernambuco também subiu ao pódio em diferentes modalidades. Carol Rodrigues, do Time Pernambuco, conquistou a medalha de prata nos 200 metros livre da natação, enquanto Alicia Assunção, também integrante do programa, garantiu o bronze no taekwondo. Já André Barros, beneficiário do Bolsa Atleta, ficou com a medalha de prata no bodyboarding.

Carol Rodrigues, ex-atleta da AABB Recife e atualmente no Pinheiros/SP - Foto: divulgação

Outra conquista importante veio com Jhon Xavier, atleta do Time Pernambuco e destaque do pentatlo moderno brasileiro, que se sagrou campeão sul-americano Sub-19 da modalidade.

No tênis, João Lucas Reis conquistou o vice-campeonato do Challenger 75 de Tallahassee, disputado na Flórida, nos Estados Unidos, evidenciando o crescimento do Estado também nas modalidades individuais de alto rendimento.

No tênis de mesa paralímpico, Lucas Carvalho, atleta do Time Pernambuco, alcançou o posto de número 1 do ranking das Américas e retomou a 7ª colocação no ranking mundial, consolidando-se entre os principais nomes da modalidade.

No esporte paralímpico coletivo, a equipe de rugby em cadeira de rodas Lampiões conquistou o vice-campeonato do Torneio Regional Nordeste. O grupo contou com apoio do Passaporte Esportivo, que viabilizou a participação por meio da concessão de passagens aéreas.

Com informações da assessoria

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