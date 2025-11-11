A- A+

Parapan Atletas pernambucanos conquistam sete medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2025 Desempenho no atletismo e no goalball reforça crescimento do esporte inclusivo em Pernambuco

Os jovens atletas pernambucanos conquistaram sete medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens Santiago 2025, realizados entre 31 de outubro e 9 de novembro, no Chile. As conquistas vieram nas modalidades de atletismo e goalball, com representantes dos programas Time Pernambuco e Bolsa Atleta Pernambuco integrando a delegação brasileira.

Desempenho no atletismo

No atletismo, Alanny Sthefany, do Time Pernambuco, venceu duas provas na classe T20, garantindo ouro nos 400 metros e no salto em distância. Já Laryssa Vitória, atleta do Bolsa Atleta Pernambuco, competiu na classe T47 e conquistou três medalhas: prata nos 400 metros, bronze nos 100 metros e bronze nos 200 metros.

As atletas contaram com o apoio técnico de Ismael Marques, integrante do Bolsa Técnico, que também fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de atletismo durante a competição.

Ouro no goalball

No goalball, Pernambuco também teve destaque com Emily Victória e José Arthur, ambos do Bolsa Atleta Pernambuco. Eles representaram o Brasil nas seleções feminina e masculina, que conquistaram ouro invicto.

A equipe feminina superou Argentina, Canadá, México, Guatemala e Chile, vencendo o Canadá na final por 8 a 3. No masculino, o Brasil superou Canadá, México, Chile e Colômbia, empatou com a Argentina na fase de grupos e venceu novamente na final, também por 8 a 3.

Incentivo ao esporte paralímpico

As conquistas refletem o investimento do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, em programas voltados ao desenvolvimento do esporte paralímpico. Segundo a secretária de Esportes, Ivete Lacerda, os resultados reforçam o impacto das políticas públicas de incentivo aos jovens atletas.

“Esses resultados demonstram a força do nosso investimento em programas como o Time Pernambuco e o Bolsa Atleta. Nossos atletas mostram que, com apoio e estrutura, conseguem competir e vencer em alto nível”, afirmou a secretária.

Com informações da assessoria

Veja também