Parapan Pernambucanos medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos recebem certificado de honra Competição aconteceu em novembro, em Santiago, com ótima participação de quarteto do estado, que ganhou reconhecimento da Prefeitura do Recife

Das 343 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Parapan-Americanos deste ano, realizados em Santiago, no Chile, seis vieram por meio de pernambucanos. Feito importante que foi reconhecido, nesta quarta (13), quando os competidores se reuniram no no Geraldão, na Zona Sul do Recife, com o Secretário de Esportes da cidade, Rodrigo Coutinho. O quarteto formado por Sandro Varelo, Ana Cláudia, Leylane Moura (todos do atletismo) e Andreza Vitória (bocha), que integra o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), recebeu um certificado de honra pelo desempenho na competição.

Durante o encontro, Coutinho destacou a ressignificação de pessoas através do segmento paradesportivo. Os paratletas focam agora nas disputas do Mundial de Atletismo em Kobe, no Japão, em maio do ano que vem, além dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, em agosto.

“Isso é o melhor do paradesporto. A gente quer, sobretudo, crescer a participação do esporte educacional para que venhamos detectar o aquele talento que ainda não foi descoberto, seja no atletismo, na bocha ou em outras categorias. Tudo isso para que ele venha, futuramente, a ganhar medalhas no Parapan ou nos Jogos Paralímpicos. Isso é de extrema importância”, ressaltou Coutinho.

Andreza Vitória conquistou duas medalhas de ouro na bocha em Santiago e já mira repetir o feito em Paris. “Espero treinar bastante e vou me esforçar para isso, porque eu tenho uma meta a ser atingida. Agora eu vou me preparar para as Paralimpíadas”, disse.

Medalhista de prata no salto em distância, Ana Cláudia ressaltou a importância do reconhecimento por parte da Prefeitura. “Para mim é gratificante receber essa homenagem. Isso é importante para um atleta de alto rendimento porque existem pessoas que se inspiram na gente. Esse ano foi de vitória porque eu me consagrei em segundo lugar na categoria. Isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito. É muito difícil estar bem na pista, mas graças aos recursos do Recife, a gente conquista medalhas e está sempre no topo”, destacou.

“O tratamento para pessoas com deficiência começa de forma especial. É outro tipo de estudo e requer mais dedicação para superação dos próprios limites. Isso é satisfatório, porque eles, rompendo as barreiras, conseguem atingir outros objetivos e marcar presença nas competições. Eles vêm treinando intensamente. Nossa temporada começou há dois meses. Estamos treinando bastante para conseguir”, disse o técnico Ismael Marques.

