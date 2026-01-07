Atletas que não aceitarem renegociação salarial terão de se reapresentar, diz executivo do Sport
Italo Rodrigues destacou que muitos nomes "jogam para a torcida" o desejo de permanecer no Leão, mas não aceitam reajustar os vencimentos para 2026
Os atletas que ainda não retornaram aos trabalhos no Sport em 2026 e que estão em processo de negociação salarial terão que se reapresentar ao clube na próxima semana. Segundo o executivo de futebol do Leão, Ítalo Rodrigues, alguns nomes que o clube tentou manter não querem seguir na Ilha do Retiro, embora publicamente adotem outra postura.
“Alguns jogadores eu acredito que queriam estar e outros jogam para a torcida. Não abrem mão de um real, mas falam ao torcedor que gostariam de estar aqui. Não pode ter esse coitadismo. Trabalhamos para caramba e ainda temos de dar satisfação de cara que, se quisesse estar aqui, se reapresentaria para resolver a situação”, citou o executivo.
“Vamos pedir para os atletas que não chegaram em um acordo de renegociação se reapresentarem. Não queremos ser irresponsáveis com o clube. Semana que vem, comunicaremos a todos para se reapresentarem”, completou.
O zagueiro João Silva, o volante Sérgio Oliveira, o meia Rodrigo Atencio e o atacante Ignacio Ramírez não iniciaram os trabalhos com o Sport no final de dezembro. No caso de Atencio, o Platense, da Argentina, fez proposta para levar o atleta.
“Conversei pessoalmente com ele. Atencio manifestou o desejo de seguir na Argentina e temos três, quatro clubes interessados nele. Faremos o que for melhor para o Sport”, indicou Ítalo.
Em contrapartida, o Sport segue no mercado para reforçar o elenco em 2026. Um dos nomes que o Leão estuda a contratação é o de Clayson, atacante que estava no Coritiba.
“Ele jogou com Roger no Corinthians. Entrei em contato com o Coritiba, falei com o staff do atleta, mas precisamos encaixar as questões financeiras que estão além da nossa realidade”, apontou o dirigente.