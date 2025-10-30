A- A+

Paraesporte Quatro representantes do Recife são convocados para o Parapan-Americano de Jovens no Chile Jogos ocorrerão entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro, em Santiago; delegação brasileira conta com 120 atletas, sendo três esportistas e um técnico do Centro de Referência Paralímpico

Quatro representantes do Centro de Referência Paralímpico do Recife foram convocados para disputar o Parapan-Americano de Jovens no Chile.

Os atletas que vão representar a capital pernambucana são: Emily Victoria Barbosa Da Silva, Laryssa Vitoria Lima da Silva e José Arthur Albuquerque Costa, além do técnico Ismael Marques da Silva.

Com a convocação feita pelo Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), a delegação vai disputar o torneio em Santiago, capital do Chile, entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro.

Os quatro convocados integram as equipes de goalball e de atletismo do Centro de Referência Paralímpico, projeto mantido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o CPB.

O centro oferece iniciação esportiva e alto rendimento para crianças e adolescentes com deficiência do Recife.

No total, o Parapan de Jovens reunirá 120 talentos brasileiros, com idades entre 14 e 23 anos, que disputarão provas em 12 modalidades.

Emily Victoria e José Arthur são atletas de goalball, enquanto Laryssa Vitória representará o Recife nas provas de atletismo, assim como o técnico Ismael Marques que reforçará a comissão técnica da modalidade.

Segundo Laryssa Vitória, que disputará sua segunda competição internacional, o Centro de Referência representa oportunidade.

"Foi a partir dele que eu tive a oportunidade de praticar o esporte, e é através dele que vários atletas têm experiências novas, como participar do Parapan. Minha expectativa é dar o meu máximo na competição e medalhar”, disse.



Com informações de assessoria

Veja também