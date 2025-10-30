Quatro representantes do Recife são convocados para o Parapan-Americano de Jovens no Chile
Jogos ocorrerão entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro, em Santiago; delegação brasileira conta com 120 atletas, sendo três esportistas e um técnico do Centro de Referência Paralímpico
Quatro representantes do Centro de Referência Paralímpico do Recife foram convocados para disputar o Parapan-Americano de Jovens no Chile.
Os atletas que vão representar a capital pernambucana são: Emily Victoria Barbosa Da Silva, Laryssa Vitoria Lima da Silva e José Arthur Albuquerque Costa, além do técnico Ismael Marques da Silva.
Com a convocação feita pelo Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), a delegação vai disputar o torneio em Santiago, capital do Chile, entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro.
Leia também
• Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China
• João Fonseca lamenta queda em Paris, mas vê crescimento: 'Evoluí nos aspectos mental e físico'
• Brasil faz campanha histórica no Mundial de halterofilismo paralímpico
Os quatro convocados integram as equipes de goalball e de atletismo do Centro de Referência Paralímpico, projeto mantido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o CPB.
O centro oferece iniciação esportiva e alto rendimento para crianças e adolescentes com deficiência do Recife.
No total, o Parapan de Jovens reunirá 120 talentos brasileiros, com idades entre 14 e 23 anos, que disputarão provas em 12 modalidades.
Emily Victoria e José Arthur são atletas de goalball, enquanto Laryssa Vitória representará o Recife nas provas de atletismo, assim como o técnico Ismael Marques que reforçará a comissão técnica da modalidade.
Segundo Laryssa Vitória, que disputará sua segunda competição internacional, o Centro de Referência representa oportunidade.
"Foi a partir dele que eu tive a oportunidade de praticar o esporte, e é através dele que vários atletas têm experiências novas, como participar do Parapan. Minha expectativa é dar o meu máximo na competição e medalhar”, disse.
Com informações de assessoria