Campeonato Espanhol Atlético cede empate no fim contra Getafe em noite de Griezmann Atacante francês marca seu 173º gol e se torna maior artilheiro da história do Atleti

O Atlético de Madrid, com dez jogadores em campo desde a reta final do primeiro tempo, empatou (3x3) com o Getafe nesta terça-feira (19), num jogo do campeonato espanhol em que o atacante francês Antoine Griezmann se igualou a Luis Aragonés como o maior artilheiro da história do clube 'rojiblanco', com 173 gols.

Griezmann (44' e 69', de pênalti) e Álvaro Morata (63') marcaram para o Atlético. Pelo Getafe, Borja Mayoral também conseguiu uma dobradinha (53' e 90'+3, de pênalti) e Óscar Rodríguez marcou um (87').

Mayoral se tornou assim o vice-artilheiro de LaLiga com 12 gols, apenas um atrás do líder, o fenômeno do Real Madrid, Jude Bellingham.

O Atlético de Madrid viu o Getafe empatar o jogo duas vezes. Os rojiblancos chegaram à vantagem com um gol de Griezmann quase no intervalo, apesar de jogarem com dez devido à expulsão, aos 38 minutos, de Stefan Savic, após receber um segundo cartão amarelo.

O Getafe, que dominou grande parte do jogo, pressionou muito bem a saída de bola do Atleti e colocou o goleiro Jan Oblak em sérios apuros, chegando ao gol de empate de Borja Mayoral (53').

Álvaro Morata entrou no início da segunda etapa (56') no lugar de Rodrigo de Paul e aos 63 minutos de jogo aproveitou um excelente passe de Marcos Llorente da direita para colocar a bola no fundo da rede.

Apesar de ficar em desvantagem no placar, o Getafe tinha o controle do jogo e um homem homem a mais em campo. Foi aí que chegou o momento mágico da noite, um pênalti para o Atlético após uma falta de Damián sobre Mario Hermoso na área.

- Griezmann alcança lendário Aragonés -

Foi então que Griezmann viu a oportunidade de entrar para a história do Atlético de Madrid. O atacante francês cabeceou da altura da marca do pênalti e marcou seu 173º gol. O Metropolitano comemorou cantando em memória de Luis Aragonés.

O Atlético vencia por 3 a 1 e parecia que os colchoneros iam comemorar uma grande noite, mas nos últimos minutos o jogo enlouqueceu e o Getafe, primeiro com Óscar Rodríguez, que fez 3 a 2, e depois com Borja Mayoral, de pênalti, levou o jogo ao empate.

"É uma pena, fizemos um grande esforço com dez. É uma pena que Savic tenha cometido duas faltas e recebeu dois cartões amarelos. Mason Greenwood nos machucou muito e não conseguimos pará-lo", resumiu Griezmann, se referindo ao atacante do Getafe.

- Vitória do Sevilla -

O Atlético perde dois pontos importantíssimos na tentativa de se aproximar dos dois primeiros colocados, Girona (1º, 44 pontos) e Real Madrid (2º, 42). Fica em terceiro, empata com o Barcelona (4º, 35) e chega ao terceiro jogo de LaLiga sem vencer. O Getafe é o oitavo com 26 pontos.

Nos demais jogos da 18ª rodada desta terça-feira, o Sevilla venceu o Granada por 3 a 0 no primeiro jogo como treinador de Quique Sánchez Flores, que substituiu Diego Alonso.

Os gols foram de Adrià Pedrosa (23'), Lucas Ocampos (32') e Sergio Ramos (49'). O Sevilla recupera o fôlego, agora com 16 pontos na 13ª colocação enquanto o Granada afunda na zona de rebaixamento, onde está em penúltimo lugar (8 pontos).

Por fim, o Valencia venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 em duelo entre duas equipes da zona intermediária da tabela. O gol da vitória foi marcado por Sergi Canós (61').

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Rayo Vallecano - Valencia 0 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 3 - 3

Granada - Sevilla 0 - 3

- Quarta-feira:

(15h00) Barcelona - Almería

(17h30) Athletic Bilbao - Las Palmas

Villarreal - Celta Vigo

- Quinta-feira:

(15h00) Betis - Girona

Cádiz - Real Sociedad

(17h30) Alavés - Real Madrid

Mallorca - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 44 17 14 2 1 41 20 21

2. Real Madrid 42 17 13 3 1 38 11 27

3. Atlético de Madrid 35 17 11 2 4 35 19 16

4. Barcelona 35 17 10 5 2 31 19 12

5. Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 33 19 14

6. Real Sociedad 30 17 8 6 3 29 18 11

7. Betis 27 17 6 9 2 19 17 2

8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1

9. Las Palmas 25 17 7 4 6 15 14 1

10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3

11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8

12. Osasuna 19 17 5 4 8 19 26 -7

13. Sevilla 16 17 3 7 7 23 24 -1

14. Alavés 16 17 4 4 9 14 23 -9

15. Villarreal 16 17 4 4 9 23 33 -10

16. Mallorca 15 17 2 9 6 14 20 -6

17. Cádiz 14 17 2 8 7 14 24 -10

18. Celta Vigo 13 17 2 7 8 16 25 -9

19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20

20. Almería 5 17 0 5 12 17 39 -22

