la liga Após 15 vitórias seguidas, Atlético de Madri perde do Leganés e pode deixar topo do Espanhol Até a derrota deste sábado, o time dirigido pelo técnico Diego Simeone acumulou oito triunfos no Espanhol

Depois de 15 vitórias consecutivas, o Atlético de Madri caiu diante do Leganés por 1x0 neste sábado (18) pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Foi a segunda derrota do líder do campeonato, que corre o risco de perder o topo da tabela, já que o rival Real Madrid tem um ponto a menos (44 a 43) e joga neste domingo contra o Las Palmas, na capital espanhola.

Até a derrota deste sábado, o time dirigido pelo técnico Diego Simeone acumulou oito triunfos no Espanhol, três na Liga dos Campeões e quatro pela Copa do Rei. O Leganés ocupa apenas a 15ª colocação no Espanhol e poderia terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas atravessa um bom momento com a classificação para as quartas de final da Copa do Rei após vencer o Almeria por 3x2, fora de casa, na quarta-feira.

Dono da melhor defesa do Espanhol, o Atlético de Madri foi incapaz de neutralizar um dos piores ataques do campeonato, que marcou aos 5 minutos do segundo tempo com o defensor sérvio Matija Nastasic, de cabeça pós cobrança de escanteio. Lenglet saltou para tentar o corte, mas passou em branco. Nastasic ganhou na disputa com Barrios e mandou no canto esquerdo.

A desvantagem no placar foi um castigo ao Atlético, que acumulou chances desperdiçadas, com bolas na trave inclusive. Simeone mexeu no time em busca ao menos do empate. O Atlético de Madri aumentou ainda mais a posse de bola, mas era muito impreciso nas finalizações.

A grande chance de o líder do Espanhol empatar o jogo aconteceu aos 45 minutos, com um pênalti desperdiçado por Griezmann, que bateu para fora. Com isso, o Atlético de Madrid terminou o segundo tempo com apenas uma finalização correta.

Na próxima rodada, o time da capital recebe o Villarreal no sábado, e o Leganés joga com o Athletic Bilbao no domingo.

