Atlético de Madrid abre vantagem diante do Borussia Dortmund nas quartas de final da Champions

Com um início avassalador, o Atlético de Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 2x1, nesta quarta-feira (10), jogando na Espanha, e abriu uma pequena vantagem neste primeiro duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.



A partida de volta entre as duas equipes acontece na próxima terça-feira. Vai ser a vez de o Borussia Dortmund jogar em casa no encontro com o Atlético de Madrid, em busca da vaga na semifinal da Liga dos Campeões.



Na partida, o Atlético de Madrid contou com um erro primário do rival alemão para conseguir a vantagem logo no início. Maatsen foi sair jogando e deu um presente para De Paul. O meia argentino entrou na área e tocou na saída do goleiro para fazer 1x0 com apenas quatro minutos.



Com tamanha pressão, o segundo gol saiu com meia hora de confronto. Em nova lambança da defesa alemã, Griezmann foi acionado na área e tocou por elevação para Samuel Lino. O brasileiro fez o domínio e chutou firme para aumentar a vantagem



O Borussia reagiu no final do segundo tempo com um gol de Haller, aos 36 minutos e deixou o duelo pela vaga em aberto.

Confronto de volta acontece na próxima terça-feira (16), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. Equipe aurinegra precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Para os colchoneros, um empate basta para avançar à semifinal.

