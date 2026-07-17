Atlético de Madrid acaba com sonho de Barcelona ter Álvarez: "Não venderemos nem por R$ 1 bi"

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O Atlético de Madrid se cansou de ver Joan Laporta, presidente do Barcelona, falar que vai contratar o atacante argentino Julian Álvarez, finalista da Copa do Mundo, na próxima temporada. Em seu site oficial, o clube oficializou que já recebeu diversas propostas, mas que nenhuma fará o jogador deixar Madri. "Nem por 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)", avisou os colchoneros.



Desde a saída do experiente Robert Lewandowski para o futebol dos Estados Unidos que o Barcelona promete um substituto de alto quilate. O companheiro de Messi na seleção argentina virou o alvo predileto do mandatário catalão. O próprio atacante viu com bons olhos a mudança de casa.





A resistência, porém, é gigante. O Atlético de Madrid já avisou mais de uma vez que Álvarez não está à venda. Laporta vem dando entrevistas diariamente que fará de tudo para fechar a contratação do campeão mundial que buscará o bicampeonato diante da Espanha no domingo.



"Minha opinião é clara. A vontade do clube é clara. Já nos manifestamos ao jogador, à torcida e ao presidente do Barcelona. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Atlético é o lugar no mundo para Julián e ele é o atacante perfeito para o Atlético de Madrid", garantiu Miguel Angel Gil, CEO do Atlético de Madrid, nesta sexta-feira.



"Queremos seguir contando com ele. Recentemente escutei conversas do presidente do Barcelona que dizia que a oferta que havia feito não era infinita. A única resposta possível é, sim, que é infinita, pois não queremos transferi-lo. Não aceitamos a oferta de 100 milhões (de euros) nem uma de 150 e tampouco de 200 milhões", avisou Gil.



O dirigente do Atlético ainda tratou as falas de Laporta à imprensa como um "circo pessoal. "Na nossa visão, ele (presidente do Barcelona) está atuando para os meios de imprensa, para os torcedores e para seu circo particular e isso não me ofende", afirmou. "Eu tenho uma boa relação pessoal com ele, falamos pessoalmente e fui bem claro: 'por favor, para com esse assunto, não queremos vender, e não vamos vender."



Gil ainda revelou o pedido a Laporta. "Deixe de insistir, mas essa situação parece lhe dar prazer. Ele adora manter esse relacionamento com os torcedores e a mídia, mas sabe muito bem que Julián não vai jogar pelo Barcelona na próxima temporada. E, ainda assim, gosta de continuar com esse jogo."



Por fim, Miguel Angel Gil ainda reclamou do entorno do jogador. Álvarez chegou a dizer que gostaria de atuar pelo Barcelona. "Julián tem sido mal aconselhado desde que terminou a temporada", reclamou. "Isso me permite pensar que seu desempenho e seu comportamento vão ser os de um muito bom jogador, de um bom cara e de um muito bom profissional."

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