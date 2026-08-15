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futebol Atlético de Madrid anuncia Cristian Romero, vice-campeão mundial pela Argentina Conhecido como "Cuti", Romero chega para acrescentar experiência, liderança e intensidade ao sistema defensivo comandado por Diego Simeone

O Atlético de Madrid anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Cristian Romero. O argentino de 28 anos deixou o Tottenham e assinou vínculo com o clube espanhol até 30 de junho de 2031.

Os valores não foram revelados oficialmente pelas equipes. A imprensa britânica, entretanto, estima que a operação tenha alcançado aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 242 milhões), incluindo possíveis bonificações.

Conhecido como "Cuti", Romero chega para acrescentar experiência, liderança e intensidade ao sistema defensivo comandado por Diego Simeone, que acompanhou a Argentina em praticamente todas as partidas da Copa. O estilo físico e agressivo do jogador é considerado compatível com as características das equipes treinadas pelo argentino.

O defensor encerra uma passagem de cinco temporadas pelo Tottenham. Contratado inicialmente por empréstimo junto à Atalanta em 2021, ele disputou 156 partidas, marcou 13 gols e distribuiu sete assistências pelo clube inglês.

Romero também participou da conquista da Liga Europa de 2024/25, primeiro título continental do Tottenham em 31 anos. Além de ser escolhido como o melhor jogador daquela edição, o zagueiro tornou-se capitão dos Spurs na temporada seguinte.

Titular da seleção argentina, Romero foi uma das peças importantes na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele também levantou as taças da Copa América de 2021 e 2024 e da Finalíssima.

O zagueiro voltou a disputar uma decisão mundial em 2026, quando a Argentina foi derrotada pela Espanha na prorrogação. Ao todo, o novo reforço do Atlético soma 58 partidas pela equipe nacional

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