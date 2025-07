A- A+

Futebol Atlético de Madrid anuncia oficialmente a chegada do argentino Thiago Almada Jogador acertou com a equipe espanhola até 2030

O Atlético de Madrid anunciou de forma oficial a contratação do argentino Thiago Almada, ex-Botafogo. O contrato firmado vai até 30 de junho de 2030.

Destaque dos títulos Brasileiro e da Libertadores do Botafogo em 2024, Almada disputou os primeiros meses do ano com a camisa do Lyon, da França. O atleta também conseguiu ser um dos principais nomes da seleção argentina nas últimas partidas do time de Scaloni - Almada foi campeão mundial em 2022.

Além de ser comandado por Diego Simeone, Almada terá uma legião argentina para dividir o vestiário: Julián Alvarez, Giuliano Simeone e Nahuel Molina.

Mais contratações

Na última quarta-feira (16), o Atleti anunciou a contratação do volante americano Johnny Cardoso, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, que estava no Betis. Cardoso assinou com o clube 'colchonero' até 2030. O valor da transferência não foi divulgado.

Até o momento, a equipe Rojiblanca fez quatro contratações. Anteriormente, o clube havia divulgado as chegadas do lateral italiano Matteo Ruggeri e do ponta-esquerda espanhol Álex Baena.

Saída

Por outro lado, o também argentino Rodrigo De Paul está fazendo o movimento inverso. Atleta de 31 anos e campeão mundial em 2022, está com tudo certo para defender o Inter Miami, equipe de Messi e Suárez.

