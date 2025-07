Atlético de Madrid anuncia saída de Rodrigo De Paul para o Inter Miami

A- A+

O meio-campista argentino Rodrigo De Paul está de saída do Atlético de Madrid, clube que defende desde 2021, para ser companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, anunciou o clube espanhol nesta sexta-feira (25).

"O jogador da seleção argentina encerra seu ciclo depois de quatro temporadas no nosso clube. Rodrigo De Paul se despede do Atlético de Madrid e continuará sua carreira profissional no Inter Miami", publicou o time 'colchonero' em sua página oficial.

As negociações com o Inter Miami estavam em curso há semanas e o jogador, que aguardava um desfecho, não foi integrado à pré-temporada do Atlético.

Em sua passagem pelo clube de Madri, De Paul fez 187 jogos, com 14 gols marcados e 26 assistências.

Enquanto o Inter Miami não oficializa a contratação e dá mais detalhes, circula na imprensa espanhola que o valor da transferência é de cerca de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões na cotação atual).

