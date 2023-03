A- A+

La Liga Atlético de Madrid atropela Sevilla e sobe para terceiro no Espanhol Partida marcou recorde de Simeone como o treinador que mais comandou o Atleti

O Atlético de Madrid subiu para a terceira posição no Campeonato Espanhol ao atropelar em casa o Sevilla por 6x1 neste sábado (4), em jogo válido pela 24ª rodada.

Com 45 pontos, o Atlético ultrapassa na tabela a Real Sociedad (4ª), que na sexta-feira (3) não passou de um decepcionante empate sem gols com o Cádiz (14º).

O caminho para a vitória do time 'colchonero' foi aberto pelo holandês Memphis Depay, com dois gols separados por apenas quatro minutos no primeiro tempo (23' e 26').

Antes do intervalo, Youssef En Nesyri (39') descontou para o Sevilla, mas no início da segunda etapa o Atlético ampliou com Griezmann batendo bonito de fora da área (53').

Minutos depois, o belga Yannick Carrasco fez o quarto (69') do Atlético, que ainda marcou mais duas vezes com Álvaro Morata (76' e 90'+2)

O Sevilla ainda perdeu um pênalti com o croata Ivan Rakitic (74'), que acertou a trave do goleiro Jan Oblak.

Além da grande vitória, o Atléto de Madrid também comemorou o recorde de Diego Simeone como o técnico com mais jogos oficiais à frente do clube.

O argentino chegou a 613 partidas no comando da equipe e superou o espanhol Luis Aragonés (612).

"É difícil explicar as emoções. Não se pode traduzir em palavas o que estou sentindo por dentro", disse Simeone depois do duelo.

Com a derrota, o Sevilla fica na 15ª posição com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O técnico Jorge Sampaoli foi claramente superado por Simeone no duelo tático entre os treinadores argentinos.

Veja também

Sport Satisfeito com a atuação, Enderson destacou resiliência da equipe para lidar com os gols perdidos