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FUTEBOL INTERNACIONAL Atlético de Madrid avança por Ederson e tenta fechar negócio antes da investida da Premier League Volante brasileiro é prioridade para a próxima temporada

O Atlético de Madrid acelerou as tratativas para contratar o volante brasileiro Ederson, hoje na Atalanta. Em reunião recente na Itália, dirigentes dos dois clubes discutiram valores e condições para uma possível transferência já na próxima janela, com o jogador sendo tratado como prioridade para reforçar o meio-campo da equipe espanhola.

A negociação ainda enfrenta diferença de avaliação. O Atlético trabalha com um pacote de até 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões), enquanto o clube italiano pede 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 275 milhões) para liberar um de seus principais jogadores. O contrato de Ederson até 2027 é um fator que dá margem de negociação, mas também pressiona a Atalanta a vender agora para maximizar o retorno financeiro.

Internamente, o movimento é visto como estratégico. A diretoria liderada por Mateu Alemany quer evitar a entrada de clubes da Premier League, que têm maior poder financeiro e já monitoram o atleta. O receio é repetir disputas recentes em que times ingleses atravessaram negociações e inflacionaram valores.

O interesse do Atlético em Ederson não é novo. O brasileiro já era observado desde 2024, quando despontava como um dos meio-campistas mais completos do futebol italiano. Na época, o preço era considerado alto demais. Agora, com uma possível flexibilização da Atalanta e a urgência do clube espanhol em reforçar o setor — afetado por lesões e pela necessidade de renovação —, o cenário mudou.

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